Enseñar es una misión difícil pero gratificante

El 15 de enero se celebra en toda Venezuela el Día del Maestro o del Educador, quienes juegan un papel fundamental en el desarrollo de la nación, como encargados de la difícil, pero gratificante misión de formar ciudadanos.

Y a pesar de la crisis que en estos momentos afecta al país, cada docente se dirige a diario a las aulas de clases, alentados por la emoción de educar y refugiados en la vocación de enseñar, y sobre todo, con muchas ganas de compartir sus conocimientos con los pequeños que representan el futuro.

Los maestros cumplen con el objetivo de enseñar y transmitir sus conocimientos a sus alumnos, por eso hoy quisimos rendir homenaje a los profesionales que han jugado un papel social destacado, siguiendo los pasos de grandes maestros como Andrés Bello y Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Es importante resaltar que el origen de este día se remonta al 15 de enero de 1932 cuando se fundó en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria con la finalidad de luchar por la dignificación y derechos de los educadores. Sin embargo, no fue hasta 1936 cuando la institución convocó la Primera Convención Nacional del Magisterio, asamblea de la que surgió la Federación Venezolana de Maestros.

En este sentido, durante una encuesta realizada en varias escuelas de Maracay, varios expertos en la materia afirmaron que uno de los tantos temas que comunican es instruir buenos valores a los más pequeños y así garantizar la formación de adultos que contribuyan al buen desarrollo de la sociedad.

UNA BONITA PROFESIÓN

Tal es el caso de una docente con 22 años de labor, “siempre me gustó esta profesión ya que vengo de una familia de puros profesores”, comentó Wendy Bastidas, quien agregó que, aunque su paga es poca, sus enseñanzas al transmitir valen más.

Entre las cosas que puedo resaltar Bastidas, habló sobre una de sus anécdotas como pedagoga; “he tenido tantos alumnos y he sido testigo de tantas graduaciones, que no sabía que tenía una alumna doctora quien me atendió en una emergencia hospitalaria”.

Por otro lado, está Katterine Lugo, educadora de preescolar, desde hace más de tres años, y es una de las que da la vida por esos pequeños, condicionalmente le apasiona enseñar para que los infantes aprendan. “La educación es la base fundamental de la vida. Día a día me motivan más esos pequeños”, añadió.

Entre las historias buenas y malas que se dan a diario en los salones de clases, Lugo certificó que sus representantes antiguos aún la extrañan; “siempre me envían mensajes los papás felicitándome porque ya su hijo lee más corrido y que añoran que les vuelva a dar clases”, relató.

Para este miércoles Lugo y Bastidas, felicitan a todos los educadores en su día y que todas las metas que se hayan trazado este año, sean cumplidas satisfactoriamente.

Las dos especialistas en aulas, concretaron que este nuevo año escolar lo prepararon con mejores enseñanzas que el anterior, y que en cada ciclo se convierten en innovadoras, gracias a la tecnología que día a día se ha convertido en una herramienta de trabajo.

VOLVERÍA A SER DOCENTE

Para la profesora María Eugenia Ochoa, subdirectora de la Unidad Educativa Nacional José Rafael Revenga del municipio Santiago Mariño, quien cuenta con más de 31 años de servicio en la docencia, la educación es una de las carreras más lindas de las profesiones, ya que a su vez es una labor social.

“Independientemente de la remuneración que pudiéramos tener, ya que sabemos que el docente es uno de los sectores más golpeados en la actualidad, estamos a diario en las aulas de clases, cuando llegamos a las escuelas donde la situación es tal vez algún peor que la realidad de nuestros hogares, nos motiva a continuar y por esa razón si vuelvo a nacer volvería a ser maestra”.

Indicó además, que ser docente no es una labor que queda en las cuatro paredes de un aula de clases, “somos maestros en las calles, en la playa, parques, en cada casa ya que la mejor orientadora de nuestros hijos somos nosotras, yo nunca me negué a darle clases a mis hijas y logré el respeto de ellas en cada uno de mis roles”.

Asimismo, resaltó que estar a cargo de una institución con más de 2.360 estudiantes le ha traído buenas experiencias y aprendizaje, “esta es una institución que es un patrimonio educativo del estado y cultural del municipio, nuestras maestras tienen tanto que darle a los pequeños y día a día vienen a trabajar y estar dispuestos a formar profesionales del futuro, somos unos de los pilares que están sosteniendo al país y por eso nuestro rol es de gran importancia en la sociedad”.

La pedagogo manifestó que todos los profesionales de la educación ven a cada uno de sus alumnos como sus propios hijos, “no hay nada más grato que conseguir a representantes en la calle y te digan que eres la otra mamá de los niños, nuestros docentes no deben separar los roles al contrario deben ser una gran figura para los pequeños y para eso contamos con una educación humanista donde nos colocamos en el lugar del otro y de esta forma logramos grandes resultados”.

EDUCAR TE LLENA EL ALMA

Angélica Celis, profesional de la educación desde hace 22 años, resaltó que al momento de ser madre se sintió motivada a estudiar educación y de esta forma poder contar con conocimientos adecuados para lograr una formación de calidad en sus pequeños.

“Tuve una pequeña que nació prematura y al momento de darle su alimentación me la tuve que ingeniar para hacerlo, tener contacto con ella me demostró que me gustaba el trabajo con los niños y gracias a los dos roles alcancé mis objetivos y hoy en día tengo una hija hermosa”.

Celis recalcó que el trabajo del docente consta de una interacción activa con los representantes y estudiantes, “somos un gran equipo, así debería ser cada una de las instituciones, trabajar unido en pro de los niños, motivados a diario para formar grandes profesionales”.

De igual forma, la maestra que enseña a los pequeños es un trabajo que cada día deja una satisfacción en los corazones de los docentes, “enseñar, oriental, educar, aconsejar es algo muy grato y que te llena de una manera impresionante”.

LOS PADRES SON DE GRAN IMPORTANCIA

Rosa Espejo, docente y directora de educación del municipio Mariño con 15 años de trayectoria en la educación, resaltó que educar con amor garantiza contar con adultos llenos de valores y ganas de luchar por sus sueños y sobre todo son el futuro del país.

“En medios de las adversidades seguimos dando la cara por el país, los padres deben ser protagonistas en materia educación, ellos juegan un papel fundamental en la formación de los niños y junto a los maestros son los encargados de orientar a los pequeños, todos somos docentes en los diferentes escenarios y juntos logramos grandes profesionales”.

Finalmente, Espejo indicó que como es de costumbre cada institución realiza diferentes actividades para conmemorar este día, “es un día de celebración, nosotros el próximo 21 contaremos con la tradicional misa para agradecer a Dios por todas las oportunidades y enseñanzas y llenarnos de amor para compartir con los pequeños, además rendiremos honores a los maestros ilustres, nobles llenos de entusiasmo y sobre todo con vocación de servicios, quienes a pesar de las adversidades están a diario con los pequeños y esto es algo que se debe resaltar y en especial en esta fecha”.

