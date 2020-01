Diputados de la AN evalúan no sesionar por presencia de civiles armados

La Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó, reelegido como presidente del Parlamento el 5 de enero, sesionaría este miércoles en el Palacio Federal Legislativo a las 10:30 am. A las 9:30 am, Guaidó se reunió junto con los diputados en la sede de Acción Democrática (AD), en La Florida, para decidir dónde sesionarán, debido a que están militarizados los accesos al Parlamento.

Los accesos a la AN se encuentran totalmente militarizados la mañana de este 15 de enero, lo cual dificulta la llegada de los diputados opositores, quienes denuncian la «presencia de grupos paramilitares armados del régimen usurpador, a los alrededores del Palacio Federal Legislativo».

El diputado Carlos Prosperi denunció a las 10:12 am que la sede de la AN está militarizada y en los alrededores hay presencia de civiles armados identificados con Nicolás Maduro. No descartan «sesionar en otro lugar» debido al secuestro del Parlamento.

A las 10:26 am salió una comisión de diputados, para demostrar lo militarizado que se encuentra el Palacio Federal Legislativo, este 15 de enero. Según un reporte de la infociudadana Judith Brazon, a las 10:28 am, colectivos cerraron la vía hacia la Asamblea, restringiendo el paso vehicular.

En la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, están los debates sobre las posibles acciones para la salida a la crisis en materia educativa, a propósito del Día del Maestro, y sobre la crisis salarial, y las consecuencias en el poder adquisitivo del venezolano ante la emergencia humanitaria que se vive en el país.

La sesión de este miércoles, que en teoría se realizaría el martes 14 de enero, fue pospuesta porque tanto Guaidó como algunos diputados, asistieron a la procesión 164 de la Divina Pastora, celebrada en el estado Lara.