Luis Miguel Torres, entre rabia y dolor, relató en la medicatura forense que de los cinco jóvenes que resultaron muertos en el interior de un auto a tiros en un procedimiento del Cicpc, dos eran sus hijos: Luis Carlos y Armando Migue Torres Bello.

“En la policía me informaron que los cinco muchachos eran asesinos, secuestradores, ladrones, una sarta de mentiras. Yo conocía muy bien a mis hijos, nunca tuvieron un arma de fuego en sus manos y las travesuras era ir a fiestas o echarse los traguitos con sus amigos. Eran trabajadores dedicados a sus hijos”, aseguró.

El señor Torres dijo que su hijo Armando, laboraba como chofer en una casa de familia. “Recientemente vendió su motocicleta y compró un carro usado, un Landa., mis hijos y sus tres amigos fueron al Cementerio Jardines El Cercado, en Guarenas, estado Miranda, a llevarles flores y orar por unos panas que cumplieron un año de haber fallecido en un accidente de tránsito. Al regreso, para llegar a sus hogares en un sector de Turumo municipio Sucre, sin darle voz de alto, ni nada, según testimonios que hemos recogido, los policías comenzaron a dispararles hasta matarlo, fueron ajusticiados”.

De su otro hijo, Luis, el señor Torres indicó que laboraba en una empresa de venta de cerámicas ubicada en San Bernardino. “Ninguno de mis hijos estuvo preso, ni tenían antecedentes, Luis dejó dos hijos varones de 8 y 2 años, mientras que Armando dejó 14 hijos. La mayor cumplió 15 años el pasado 17 de diciembre. Hasta el carro recibió impactos de proyectiles”.

Los otros tres muertos fueron identificados como: Luis Borges, Gabriel Borges y Edilberto Blanco.

Por su parte, Karina Blanco, tía de Edilberto Blanco, relató en la morgue de Bello Monte, que el joven de 19 años residía con su abuela en Caucagüita, Petare. “Mi sobrino estudiaba bachillerato a través del régimen de parasistema, los días sábados, en un instituto ubicado en la urbanización La California, laboraba como “todero”: albañilería, mensajería. etc. etc. Sus padres se fueron a Panamá. A mí me costó darle la información. Mi sobrino no era problemático, era un muchacho tranquilo que como todo joven le gustaban las fiestas, pero eso de que era delincuente es una mentira. No se justifica que lo mataran de esa forma.”

Entre sollozos, Karina manifestó su rabia: “Como es posible, que se halla cometido esta injusticia y no les importe nuestro dolor. Desde el martes he intentado retirar el cadáver y cada vez me ponen pretextos, que si falta un documento, que esperaban por una llamada. No les importa el dolor que estamos pasando…”, el llanto le impidió continuar con su testimonio. La víctima estaba soltera y no dejó hijos.

PROTESTA

Desde la mañana del pasado martes, familiares vecinos y amigos de los cinco jóvenes muertos, decidieron obstaculizar el tránsito vehicular en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del túnel de Turumo. Con pancartas negaron lo del presunto enfrentamiento donde resultaron muertos los cinco amigos. La protesta produjo un congestionamiento vehicular por varias horas.

18 MUERTOS EN MASACRES

Desde el pasado viernes y hasta el martes se contabilizaron 18 personas muertas a tiros. Además de los cinco jóvenes de la autopista Petare-Guarenas, se conoció de cinco hombres que resultaron muertos a tiros en presunto enfrentamiento con una comisión de la Policía Municipal de Baruta, estado Miranda. El suceso se registró en el callejón Anares, calle El Rosario de Las Minas de Baruta. Al parecer, el quinteto era integrante de una banda dedicada al secuestro y robo. Hasta la tarde de este miércoles una sola persona había sido identificada como Samuel Olivo Méndez, de 21 años de edad.

También el pasado viernes resultaron muertas a tiros tres personas, que al parecer eran integrantes de una banda delictiva rival, del trío habían identificado en la morgue a dos: Jonathan Elier Martínez y Elven Román González Padilla. El hecho se registró en un sector de la parte alta de la parroquia El Valle, municipio Libertador, Distrito Capital.

Y en la tarde del pasado domingo, les quitaron la vida a cuatro hombres y una mujer, suceso registrado en la antigua compactadora de basura de la parroquia 23 de Enero, al oeste del municipio Libertador, Distrito Capital. Los cuerpos fueron dejados abandonados en el interior de una camioneta, en la vía pública del sector El Observatorio de la misma parroquia.

Al parecer, el móvil tendría que ver con rencilla con grupos armados conocidos como colectivos que operan en el 23 de Enero. Las víctimas: Enderson Vásquez, Fernando Piñero, Luismeury del Valle González -pareja de Piñero-; Henderson Meléndez y Ronald Gamboa.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ-el siglo-Caracas