Por causas que se desconocen oficialmente, sujetos aún sin identificar asesinaron este martes a las 9:50 minutos de la noche a un ciudadano que no portaba documentos de identificación.

El crimen ocurrió diagonal a la manga de Coleo del sector La Magdalena, detrás de La Casona y a un costado del Colegio de Abogados del estado Aragua del municipio Santiago Mariño.

Se informó que el individuo, al parecer, se dirigió a esa comunidad a realizar una diligencia personal y de pronto sus enemigos lo vieron “mansamente” desplazarse por el sector.

Los agresores regresaron a su hábitat por un arma de fuego que tenían oculta en una de las residencias de La Magdalena e inmediatamente se fueron en búsqueda de la persona.

Al verlo en las cercanías de la manga de Coleo, los sospechosos abrieron fuego contra su enemigo provocándole su muerte. Posteriormente los implicados se dieron a la fuga luego de ajustar cuentas pendientes con la persona.

Para el momento el hombre no portaba documentos de identificación, y vecinos de la cuadra manifestaron a los reporteros que no lo conocían y todo indicaba que no era de La Magdalena.

A la zona acudieron comisiones de la Policía de Aragua, bajo el mando de la supervisora jefe Candy Castillo resguardando la escena del crimen. Se notificó del crimen a los funcionarios de la Subdelegación de Caña de Azúcar y la Unidad de Criminalística.

Todo se indica que el móvil del homicidio podría estar vinculado a un supuesto ajuste de cuentas o venganza. Los expertos tomaron declaraciones de familiares y allegados a la víctima.

Se espera que el caso esté resuelto en el transcurso de las próximas horas, así como también se logre su identificación.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO