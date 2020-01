Este martes a las 7:30 de la mañana, en las afueras del Cuartel Páez y en la parte posterior de la sede de Altos Estudios José Gabaldón en la avenida Bermúdez, en Maracay del municipio Girardot, falleció un ciudadano de 64 años de edad.

Vecinos que frecuentan la zona lo identificaron como Abelardo Torres, quien se dedicaba al oficio de la construcción y al parecer tiene familia en Santa Rita y La Morita del municipio Francisco Linares Alcántara.

Evelio Ceballos, quien conocía a Torres, dijo lo siguiente: “Ese ciudadano llegó a este sector hace siete días con un cuadro febril muy alto, y se quedaba a dormir en las afueras del Consejo Legislativo del estado Aragua y sino frente a ese recinto político”.

Luego se pasó a este sitio, y los moradores de la zona le traían comida, pero Abelardo se negó a ingerir alimentos y tomar agua. Se buscó su propia muerte en tales circunstancias, dijo.

Comentó que las pocas veces que nosotros conversamos, él me dijo que tenía familia en La Morita y Santa Rita. Sin embargo, no me habló cuál era su situación irregular.

Agregó además, “ese señor no era ningún vikingo o indigente, tenía puestas unas medias muy limpias. Vestía un pantalón jeans, franela de color rojo con rayitas azules y zapatos deportivos de color gris”.

Por tal motivo, “yo llamé a la autoridad policial y ésta notificó del asunto a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para que procediesen a levantar el cadáver y trasladarlo a a la Morgue de Caña de Azúcar”.

A través de la autopsia, se sabrá qué causa le produjo su muerte, aunque yo presumo que murió de un infarto, expresó el denunciante. Como dato curioso, el hombre tenía dinero en moneda nacional y dólares, quizás producto de su trabajo.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO