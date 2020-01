Si necesitas enviar un mensaje en WhatsApp a una hora concreta, lo normal es esperar a que llegue el momento, escribir el mensaje y enviarlo. Sin embargo, hay modos de programar mensajes en WhatsApp con la ayuda de aplicaciones de terceros.

WhatsApp no te permite programar mensajes de por sí, pero los desarrolladores han encontrado cómo lograrlo usando el ingenio y los permisos especiales de accesibilidad. Te contamos cómo puedes programar mensajes en WhatsApp fácilmente.

Hay varias aplicaciones en Google Play que prometen permitirte programar mensajes en WhatsApp, todas ellas apoyándose en un modus operandi similar. Simulan las mismas acciones que tomarías tú al enviar un mensaje cuando llega la hora estipulada.

Nosotros hemos usado Wasavi para este propósito, aunque probablemente te valdría con otras aplicaciones similares. Una ventaja de Wasavi es que es fácil de usar y no necesitas registrarte o hacer nada demasiado raro.

2. Otorga los permisos necesarios

La primera vez que abras Wasavi, te pedirá que le otorgues varios permisos. Son tres permisos en total y algo peliagudos, aunque la política de privacidad es tajante: no guardan ningún dato y lo que pasa en tu teléfono se queda en tu teléfono.

3. Configura tu mensaje programado

Ahora viene la parte más divertida: programar el mensaje en sí. Como comentábamos antes, la aplicación añade una barra flotante encima de WhatsApp con la cual puedes programar mensajes para el chat que tengas abierto en ese momento, pero otro modo de hacerlo es desde la propia aplicación.

Usa el botón flotante y elige Schedule Message para abrir la pantalla de composición de un nuevo mensaje. Deberás elegir un contacto en la lista y escribir el mensaje que quieres enviar en el recuadro inferior. Justo debajo puedes elegir una fecha y hora concreta a la que quieres que se envíe el mensaje.

4. Espera

Ahora solo falta esperar a que llegue la hora de dicho mensaje programado. Si elegiste recibir una notificación, a la hora elegida te llegará una notificación con dos opciones: Send o Let Me. Si pulsas Send, se envía sin más. Si pulsas Let Me, se abre el chat con el mensaje, pero eres tú quien debe pulsar el botón (ideal si quieres modificarlo antes de mandarlo).

Si elegiste que el mensaje se mandara sin más, verás como el móvil abre por si solo el chat de WhatsApp, pone el texto y lo envía por si mismo. Eso sí, el móvil mostrará una cuenta atrás antes de cada envío, por si te arrepientes o quieres posponerlo.