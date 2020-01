Habitantes de Cagua no están conformes con el aumento de sueldo

Luego del decreto de aumento salarial, los residentes del municipio Sucre no se sienten satisfechos con dicho incremento, destacaron que no les alcanza para nada los 450 mil bolívares de salario mínimo.

En un sondeo por la plaza Sucre de Cagua con los residentes de la localidad en cuanto a sus impresiones acerca del incremento salarial decretado recientemente por el presidente Nicolás Maduro.

Miguel Borrego destacó, “ese sueldo de verdad que no alcanza para nada, mientras no se controle la cuestión con los comerciantes con el precio para arriba y el dólar como va, eso más bien lo que hace es que aumenten los productos de primera necesidad”.

Entre tanto Yanetzi Veloz señaló, “el sueldo en realidad no alcanza para nada, para decirlo de manera sutil, eso de la cesta básica alcanzará como 2 o 3 artículos nada más, aquí las cosas aumentan en dólares, pero cuando bajan no lo hacen con los precios, es increíble, no entiendo, es un desastre el aumento casi a diario de los artículos”.

Por otro lado, Cristian Molina enfatizó, “ese nuevo aumento no alcanza para nada, es una catástrofe, una familia de 6 personas no sobrevive con esto, una harina de maíz precocida tiene un valor de 80 mil bolívares; la inflación nos está arropando cada día, las personas están emigrando motivado a la situación del país, si hablamos del pasaje lo van a aumentar otra vez”.

Ricardo Marcano destacó, “esto no alcanza para nada, 450 mil bolívares no es un sueldo digno para nadie, ya esto se salió de control, es una locura; hay que procurar buscar a Dios porque estamos viviendo una cosa tremenda, hay que buscar manera de salir adelante”.

Los habitantes de Cagua destacaron que el salario mínimo mensual que debe devengar un trabajador para poder sustentar una familia de al menos 4 miembros, debería ser de 4 millones de bolívares, aseguran que no es lo suficiente, pero quizás se pueda solventar.