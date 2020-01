La mañana de este sábado se realizó una encuesta para determinar qué opinaban los ciudadanos acerca del reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro con respecto al aumento del salario mínimo.

En este sentido, pudimos obtener de primera mano, testimonios de varios trabajadores que hacen vida en el centro de la ciudad, como por ejemplo Wilmer Ramírez, quien labora en una zapatería por poco más de un año, dijo, “el salario mínimo ya no es importante, hace tiempo que no se le presta atención, porque uno no hace nada con eso, no alcanza para nada. Ahora los comercios para poder tener empleados deben pagar en dólares, es la única manera de subsistir como trabajadores y los comerciantes lo saben”.

Asimismo, Carla Saucedo opinó que el salario mínimo simplemente es un adorno, porque ya se salió de control, “lamentablemente el sueldo está allí para la parte legal, porque todos saben que no da. Yo tengo dos hijos y con salario mínimo no los alimento, tengo que hacer otros trabajos para medio conseguir y aquí me pagan en dólares”, aseguró Saucedo, quien labora como secretaria en un consultorio médico.

Por otro lado, se le preguntó a un comerciante de nombre Avelino Muñoz acerca del anuncio del Mandatario Nacional y cómo afecta este nuevo incremento, señalando, “nosotros pagamos el salario mínimo porque así nos lo ordena la ley, sin embargo, si me limito a pagar sólo eso, me quedo sin empleados, tengo que darle más incentivos y es en divisas”, aseguró.

“Lamentablemente, la economía se dolarizó y uno como comerciante no le toca más remedio que adaptarse o cerrar”, sentenció.

De esta manera, se pudo conocer la realidad tanto de los trabajadores como de los patronos, quienes deben reinventar para mantener la actividad comercial a flote.

CARLOS E. LOZANO | elsiglo