Familiares buscan desesperadamente a un adolescente de 14 años de edad, que en horas de la mañana del jueves pasado fue raptado por sujetos a bordo de un vehículo Chevrolet, modelo Aveo, cuatro puertas, de color gris y en la parte trasera de color negro.

Concha Jajoy, madre de José Ángel Jajoy, se encontraba en el barrio Bicentenario, en la población de Mariara del municipio Diego Ibarra, conversando con unas muchachas e inesperadamente le llegaron de sorpresa unos desconocidos cuando estaba de espalda.

Los individuos le habrían expresado lo siguiente: “Mira tipo, acompáñanos y no revires”. Minutos después lo agarraron por el cuello y bajo amenazas de muerte, lo conminaron a montarse en el carro, dijo la angustiada mujer.

De allí se lo llevaron con destino desconocido, dijo. Añadiendo que su hijo vestía para el momento unas bermudas tipo jeans, camisa negra y una gorra del mismo color, sandalias rosadas.

Comentó que el adolescente como no llegó a la casa, “nosotros comenzamos a buscarlo por todos los comandos policiales y Cicpc en Mariara. Allá me dijeron que no lo tenían en los calabozos y me mandaron a Maracay”.

Por ese motivo, “estoy aquí en la Morgue de Caña de Azúcar buscando información sobre el paradero del muchacho, pero me dicen que con las características físicas de mi hijo no está en los archivos de cadáveres desconocidos”, agregó.

Añadió que apelaba al sentimiento de los maracayeros y quien tenga conocimiento sobre su paradero, por favor no dude en comunicarse al siguiente número telefónico: 0424-406.55.67.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO