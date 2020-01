A través de un comunicado, el entonces integrante de RBD dio a conocer en 2007 que era homosexual.

Si viste la serie juvenil “Rebelde”, seguramente recuerdas a Giovanni Méndez, aquel muchacho soberbio y pedante cuya familia sin clase amasó de un momento a otro una fortuna gracias a su carnicería. Giovanni, entre 2004 y 2006, fue interpretado por el actor mexicano Christian Chávez, quien consagró posteriormente su carrera como integrante de RBD.

En marzo de 2007, cuando tenía 23 años, el también cantante declaró públicamente, a través de un comunicado, que era gay, y 12 años después, ahora con 36 años, recordó los duros momentos que vivió tras contar su verdad al mundo.

Christian Chávez dijo que, tras dar a conocer su opción sexual, su vida personal y laboral se tornó muy dura. Aseguró que se le acabaron las oportunidades laborales y que muchas personas, que consideraba amigas, eligieron juzgarlo.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo. Me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos: de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia”, dijo a MezcalTV.

A pesar de ello dijo que no se arrepintió y le ayudó para no alejarse de lo que era realmente. “No estaba pensando ni en la fama ni era una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor; entonces, si inspiró a una, dos personas, tres personas, yo me doy por bien servido”.

Finalmente, resaltó que después de más de 10 años que dio esa noticia, las personas homosexuales son menos discriminadas, lo que significa que hay cambios en la sociedad. “Dentro de las malas experiencias, creo que es algo maravilloso ver como hemos avanzado y también luchar para las nuevas generaciones, que sus preferencias sexuales no tengan que limitar sus capacidades laborales”, publicó People en español.