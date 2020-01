Kim Kardashian y su ropa íntima color carne te alegrarán la semana

Kim Kardashian ha desatado la pasión a todos sus millones de seguidores de Instagram al publicar una fotografía en ropa interior. La empresaria, modelo y socialité estadounidense comienza su 2020 con las pilas cargadas y aunque se retrasó para desear un feliz año a sus fanáticos, subió una fotografía ligera de ropa para decir “A little late but Happy New Year” (Un poco tarde, pero Feliz Año Nuevo).

En la fotografía, la esposa de Kanye West luce una ropa interior color carne que puso a más de uno con la imaginación por las nubes, pues si miras rápidamente pareciera que estuviese como Dios la trajo al mundo, pero no es así.

Kim utilizó parte de su lencería SKIMS, la marca de ropa interior creada por ella misma.