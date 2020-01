Quienes pensaban que con el año nuevo podrían volver a comprar carne por kilo se equivocaron, pues los precios de este rubro siguen como toro desbocado.

El rubro alimenticio ha sufrido incrementos importantes tras el comienzo del nuevo año, tanto así que los consumidores resaltaron que ya no se puede adquirir el producto por kilogramos, sino de vez en cuando y por gramos, ya que el costo es muy elevado.

Al respecto, la señora Ruca exclamó, “me parece que el precio de la carne está muy elevado, con la situación que estamos viviendo el sueldo mínimo no es suficiente, si compramos una cosa, no compramos otra, de qué vamos a vivir, qué podemos hacer, el Gobierno tiene que ponerse las pilas, yo no sé qué va a pasar en este país”.

Entre tanto, Lucy Méndez enfatizó, “el precio de la carne es una locura total, semanalmente compro el producto y el gasto es recíproco, porque hoy está en un precio, mañana está en otro, es incalculable”.

Por otra parte, Guillermo Flores resaltó, “la situación ahorita está bastante dura, con esa variación del dólar la cosa se pone bastante ruda, a veces no se puede comprar carne, la puedes consumir sólo un día a la semana”.

Los comerciantes entre tanto aún no han abierto en su totalidad los comercios o frigoríficos, ya que están esperando la variación de los precios en cuanto a las divisas y a como les va a llegar a precio de los distribuidores.

De esta misma manera el precio de la carne tiene un costo de 250 mil bolívares el kilo, cuando se refiere al corte de primera; mientras que el de segunda oscila los 230 mil Bs., y el de tercera 200 mil.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo