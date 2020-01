María Teresa Clavijo, coordinadora estadal de Vente Venezuela en el estado Aragua, resaltó que los habitantes del país y del mundo fueron testigos de lo que catalogó como un nuevo golpe a la Asamblea Nacional, además de la determinación del gobierno de Nicolás Maduro de permanecer en el poder.

“Sin ningún tipo de disimulo golpean al Parlamento, el país cuenta de nuevo una triste historia donde hemos sido testigos de cómo la capacidad de operación política del régimen ha minado la AN y lograron su objetivo como otro poder que en este momento carece de legitimidad absoluta”.

Resaltó además que lo que ocurre es en gran parte responsabilidad de la directiva del Parlamento del año 2019, “desde el principio rechazamos la reincorporación ilegal de los diputados de la bancada del PSUV, dejamos claro que no tenían la cualidad para formar parte del Parlamento y mucho menos para llegar a acuerdos, la directiva decidió aceptarlos sin calificarlos, violando de esta forma la Constitución Nacional, en esa oportunidad advertimos que eso iba a traer una sola consecuencia que es la imposición de la misma y hoy estamos viendo los resultados”.

Clavijo indicó además que por todas las razones mencionadas anteriormente, entre muchas más, es por la que la Fracción 16J había tomado la decisión de abstener el voto, “para nosotros no existían condiciones o motivos, los cuales fuesen notables para reelegir a quien no había utilizado todos los recursos que tenía disponible, los cuales podían llevar a la liberación del país, pero al contrario se decidió cohabitar, pero sobre la política y la determinación está la República y defensa de la institución y por lo tanto de forma valiente nuestra fracción ha decidido apoyar esta directiva en su totalidad”.

Destacó además que en el año 2019 la Fracción 16J no apoyó a la directiva de la AN en su totalidad, ya que no confiaban en la primera y segunda vicepresidencia, “todo eso por las acciones políticas tomadas frente a la Asamblea Nacional Constituyente, así como el fraude de alcaldes y gobernadores, donde ellos podían ser garantes de un verdadero ejercicio de la política para la libertad, pero vimos que no fue en lo que hoy tiene sus frutos, que fueron los diversos diálogos con los representantes de Nicolás Maduro”.

Asimismo recalcó que el apoyo fue a la institución y al Parlamento nacional, “rechazamos este segundo golpe, que todavía se sigue dando un show lamentable para todos que no lleva a ningún resultado positivo para el país y solamente le da más tiempo a Maduro en el secuestro del poder, esta es una nueva oportunidad para que el presidente Guaidó tome las medidas necesarias para recuperar al país, mientras esta gente siga en el poder sigue siendo una tragedia y estamos viendo como continúan avanzando frente a una política débil y que no parece tener objetivos claros, para nosotros hay una sola meta este año y es la libertad del país sea como sea”.

Finalmente, Clavijo precisó que se supone que el presidente Guaidó debe aprovechar esta nueva oportunidad que le está dando el país, “muchas naciones vuelven a dar un apoyo al reconocerlo, pese a que yo supongo que se encuentran confundidos, ya que en el exterior no entienden claramente que es lo que ocurre en Venezuela, la figura del diputado está por encima del partido y nunca debe ejercer su función ligado a una línea partidista, es por la responsabilidad que tiene con el país y por esa razón esperamos que sea lo que ahora veamos con el presidente Guaidó”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA