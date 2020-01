El rubro alimenticio cada día se pone más cuesta arriba para el alcance de los consumidores, los mismos destacaron que el precio es exorbitante a medida que va en aumento el dólar paralelo, mientras tanto los comerciantes alegan que los distribuidores ponen un precio al cual el margen de ganancia es el mínimo.

En este sentido, Jessica Blanco destacó, “ya se está notando una escasez en este producto ya casi no se consigue con la regularidad de antes, un día se compra a un precio, amanece y es otro; y así sucesivamente los tres días del fin de semana la compré a precios diferentes”.

Por otro lado, Verónica Ojeda señaló, “los precios de la harina están bastante altos, y en todas partes hay precios distintos, todas las marcas sea cual sea es lo mismo de caro, ya no se puede ni comprar”.

Entre tanto, María Gámez, oriunda del pueblo de Choroní resaltó, “yo bajo a la ciudad para poder comprar, en el pueblo no se consigue la comida, y de todos modos aquí en Maracay está sumamente caro, esto es una locura, no se hasta cuándo el pueblo va a seguir aguantando esta situación; no tenemos un gobierno que le de la cara al pueblo, la situación país no permite que comamos con decencia, si desayunamos no almorzamos y así sucesivamente”.

Las harinas en sus distintas presentaciones y marcas tienen un precio en los locales comerciales establecidos que abarca desde 65 y 80 mil bolívares; mientras tanto los comerciantes alegan que el precio de los distribuidores no es el más acertado posible que le pueda generar una ganancia aceptable que pueda suprimir los gastos que genera la manutención de un negocio.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo