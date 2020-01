Joker y 1917 triunfan en la 77° edición de los Globos de Oro

El 2020 arranca con la temporada de premios, los Globos de Oro, la gala de premiación más importante en la industria del cine y la televisión.

Productores, directores, actores y actrices se dieron cita en la ciudad de Los Ángeles para reconocer a los más importantes del 2019.

En una época tan delicada ,donde el más vulnerable se ofende con los comentarios de cualquier comediante, la academia decidió poner al británico Ricky Gervais como el conductor principal (por quinta vez) de la gala de premios. Con humor negro super pesado dio bienvenida a la edición 77 de los premios la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Joaquín Phoenix se llevo su esperado Globo por su magistral interpretación del Joker, Brad Pitt también fue otro que logro llevarse el galardón a casa por su papel en Once Upon a Time in Hollywood y a modo sorpresa Sam Mendes ganó en la categoría “Mejor director” y “Mejor película” por su trabajo en la película bélica 1917.

Ganadores:

Mejor actor en una serie de televisión o comedia

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actor en una serie para televisión

Russell Crowe (The loudest voice)

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Stellan Skarsgard (Chernobyl)

Mejor serie de televisión drama

Succession – HBO

Mejor actriz en una serie de televisión o comedia

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Mejor película extranjera

Parásitos

Premio Carol Burnet por su contribución a la televisión

Ellen DeGeneres

Mejor actor en una serie dramática

Brian Cox – Succession

Mejor guión

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Mejor película animada

Missing link

Mejor actriz de reparto película drama

Laura Dern – Marriage Story

Mejor serie musical o comedia

Fleabag

Mejor canción

I’m gonna love me again – Rockteman

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

Patricia Arquette – The Act

Mejor actriz en una serie dramática

Olivia Colman – The Crown

Galardón especial Cecil B DeMille – Tom Hanks

Mejor director

Sam Mendes – 1917

Mejor actriz en una serie o película para televisión

Michelle Williams – Fosse\Verdon

Mejor serie o película para televisión

Chernobyl – HBO

Mejor banda sonora original

Joker

Mejor actor de reparto

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en una película musical o comedia

Taron Egerton – Rockteman

Mejor actriz en una película musical o comedia

Awkwafina – The farewell

Mejor película musical o comedia

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en una película dramática

Joaquin Phoenix – Joker

Mejor actriz en una película dramática

Reneé Zellweger – Judy

Mejor película drama

1917