Marialex Valentina Carrillo León, es el nombre de la primera victoriana del 2020, una hermosa niña, hija de Klerys León y Alexis Carrillo, quien llegó a sus vidas como una bendición y llenarla de alegría, según relataron los emocionados padres, quienes habitan en la calle 18 de La Mora, parroquia Castor Nieves Ríos.

“Es una emoción indescriptible, se trata de mi segunda hija, Marialex, llegó a nuestras vidas como una bendición, me siento muy contento al igual que mi esposa, ella no puede hablar, pues se trató de un parto por cesárea, pero en nombre de ella y el mío propio, quiero primero agradecer a Dios porque todo salió excelente, al personal médico por su puesto, a la alcaldesa del municipio José Félix Ribas, Sumiré Ferrara, quien nos hizo entrega de una canastilla como obsequio”, dijo el flamante padre.

Cabe destacar que la pequeña Marialex nació a las 12:00 del medio día del primero de enero, pesando 2.950 Kg y midiendo 48 cm.

Unos 20 minutos más tarde, Iraima Martínez trajo al mundo a su pequeño hijo de nombre Ezequiel Abad Marín Martínez, de 54 cm y 3.200 kg. Emocionada, Iraima confesó que antes del parto estaba muy nerviosa, pero que gracias al profesionalismo de los galenos de guardia en el hospital licenciado José María Benítez, dio a luz a su bebé de manera normal sin mayores contratiempos. Iraima Martínez, reside en el sector 5 de Las Mercedes. Igualmente parroquia Castor Nieves Ríos.

“Gracias alcaldesa por esta canastilla para mi pequeño bebé, me siento feliz de tener a mi hijo entre mis brazos, es una alegría que no me cabe en el pecho tanto para mí como para mi esposo, Leosbani Marín”.

Como de costumbre, la alcaldesa de Ribas, Sumiré Ferrara, visitó el centro de salud llevándole un presente al primer bebé victoriano del año y al último del recién culminado 2019, pero además entregando la partida de nacimiento de los bebés, garantizando así el derecho a la identidad.

Entre tanto, el último niño nacido en el hospital JMB, se trata de un varoncito que lleva por nombre Juan Diego Benítez Carrillo, quien nació a las 11:45 de la noche del pasado 30 de diciembre, este gran campeón es de la zona sur del municipio Ribas, específicamente del urbanismo Unisol 1 de La Chapa.

“Es gratificante ver el rostro de los padres y madres con sus pequeños hijos en brazo, en nombre de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el gobernador de Aragua, Marco Torres y de la revolución bolivariana, entregamos las partidas de nacimiento; cumpliendo el derecho a la identidad de los infantes, asimismo le obsequiamos unas canastillas contentivas de insumos, vestimentas propia de recién nacidos, como ya hemos acostumbrado, para todas y todos miles de bendiciones y que el 2020 sea un año de amor, paz y tranquilidad en cada hogar de los venezolanos”, expresó la alcaldesa Sumiré Ferrara.

De igual modo, otros seis infantes recluidos en el retén del hospital, recibieron obsequios por parte de la máxima autoridad civil ribense, como parte de las políticas sociales que lleva a cabo el gobierno bolivariano en Ribas.