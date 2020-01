Entrevista a Maduro: “Estamos a las puertas del crecimiento económico”

Ignacio Ramonet: Buenas noches Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecerle que me conceda esta entrevista, la primera del año 2020. Nuestras conversaciones ya se están transformando en una tradición periodística, porque cada primero de enero, desde hace varios años, tenemos la ocasión de conversar para hacer un balance crítico del año transcurrido, en este caso 2019, y por otra parte para analizar las perspectivas y los proyectos del año 2020. Yo desearía, esta vez, que pudiéramos conversar en torno a tres temas: política interior venezolana, economía, y también política internacional tanto a nivel planetario como a nivel latinoamericano.

Quisiera empezar con una primera pregunta sobre política venezolana. Van a ser tres preguntas para cada tema. El año 2019 ha sido un año de fuerte intensidad para Venezuela, en particular al principio del año, cuando hubo un intento de golpe de Estado institucional, apoyado por Estados Unidos y otros países, con la autoproclamación de Juan Guaidó; luego, el 23 de febrero, hubo esa tentativa de invasión en la frontera con Colombia, con la « batalla de los puentes », bajo pretexto de ayuda humanitaria, y así sucesivamente… Sin embargo usted termina este año 2019 presidiendo un país mucho más estable que otros Estados de la región que estaban en primera línea para criticar, atacar y hasta amenazar a Venezuela; pienso en Colombia, pienso en Chile, en particular, cuyos presidentes se desplazaron a la frontera aquel 23 de febrero para asistir a la invasión de Venezuela, y a contemplar el final -en vivo y en directo- de su mandato… Es una paradoja que hoy Venezuela sea uno de los países más estables de la región, en vías de mayor prosperidad, mientras ellos están enfrentando la furia del pueblo… Por ello, la primera pregunta es: ¿qué receta tiene usted para haber conseguido este cambio extraordinario de panorama, una Venezuela estable en una América Latina en protesta y ebullición?

Presidente Nicolás Maduro: Bueno en primer lugar quiero transmitirte y transmitirle a todos los que nos escuchan y nos ven, mis mejores deseos y todas las bendiciones para el año 2020. Ha llegado el año 20-20 y se inicia la tercera década ya del siglo XXI, increíble que estemos ya en la tercera década. Efectivamente, estas conversaciones ya marcan, desde el punto de vista comunicacional político, un momento especial, porque las mantenemos el primero de enero, podemos efectuar la evaluación de lo que hicimos, de lo que fue y lo que pensamos hacer, cada quien puede buscar la referencia de año por año, para constatar algo muy importante, la coherencia del discurso y de la práctica de la acción de la Revolución Bolivariana. Es muy importante.

¿Cuál es el arma secreta, el arma clave para que la Revolución Bolivariana tenga la capacidad de enfrentar, de sobreponerse a tantas agresiones, tantos ataques, tantas campañas mundiales, cuantas agresiones que hemos llamado multiformes, multidimensionales a la economía, a la sociedad, a la política, a las instituciones… ¿cuál es nuestra fórmula secreta? Que nosotros tenemos un proyecto de verdad, un proyecto de país, que ese proyecto tiene la legitimidad y el apoyo del pueblo verdadero. Nosotros somos de verdad, siempre lo digo, como la madera de esta mesa; somos de verdad, nosotros tenemos un pueblo, tenemos una democracia con sus libertades, tenemos instituciones sólidas, bien constituidas de acuerdo a la Constitución de la República, somos de verdad… ¿cuál es la clave, el arma secreta? Repito: que somos de verdad, tenemos una legitimidad en el voto popular y tenemos instituciones fortalecidas, y además el comandante Chávez fundó, o refundó para esta época histórica del siglo XXI, la unión civicomilitar, el concepto de Bolívar, el concepto del « general del pueblo soberano » Ezequiel Zamora, un concepto histórico de los momentos estelares de la historia venezolana, el concepto de la unión civicomilitar, revolucionaria. No es cualquier unión civicomilitar, no, es la unión civicomilitar para hacer revolución, para hacer patria, para construir la República. Ese concepto histórico se refundó, y nosotros lo mantenemos con mucha fuerza, lo mantenemos como un espíritu vital del desarrollo de los acontecimientos en Venezuela.

Y yo creo que eso es lo que nos procura esa renovación permanente de la energía, de la fuerza, del poder político real para enfrentar todas las circunstancias y sobreponernos sobre todo, y mantener el desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar, en cualquier escenario que nos haya tocado vivir o nos toque vivir.

IR: Presidente, efectivamente ha sido el año 2019 un año de fuertes ataques, y en particular de reforzamiento de las medidas unilaterales coercitivas, lo que algunos llaman « sanciones », impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, contra la Revolución; ha sido también un año en el que el bloqueo financiero y el bloqueo comercial han seguido atacando al país. Yo quería preguntarle a propósito de la inversión social, el proyecto social, la redistribución social, el proyecto de la Revolución Bolivariana en ese sentido, ¿se mantiene? Hemos visto últimamente que usted pudo entregar la vivienda número 3 millones, lo cual es un prodigio en sí a nivel internacional, ¿en qué medida esa entrega de la vivienda 3 millones es característica de la prolongación, de la continuidad de la política de inversión social de la Revolución Bolivariana?

Presidente Nicolás Maduro: Bueno se ha construido un modelo social. Yo te podría decir, Ramonet, que nuestro modelo social ha sido puesto a prueba en las peores circunstancias, porque si el modelo social, pudiéramos reflexionar, funcionara con un precio del barril de petróleo a ciento y pico de dólares, exportando dos millones de barriles, sin sanciones, sin bloqueo, sin limitaciones para tener cuentas bancarias en el mundo y hacer pagos, transacciones…

Bueno eso sería una virtud, sin lugar a dudas, una virtud, empezar la distribución de la riqueza e invertirla en educación pública para todos, salud pública para todos, viviendas públicas, cultura, etc., etc., desarrollo, generación de empleo, ingreso, pensiones; era una virtud en toda aquella época en que comenzó el crecimiento del ingreso petrolero sin ningún tipo de sanciones… Pero que las misiones sociales, la política pública social de la Revolución, para favorecer el desarrollo de los derechos sociales y distribuir la riqueza, haya pasado por esta etapa, casi de cero ingresos de divisas, de sanciones, de persecución financiera… Recuérdese que nos robaron, este año 2019, unos 30 mil millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos y sus cómplices internos, la derecha fascista venezolana… Es una gran virtud del modelo social fundado por el comandante Chávez, nosotros lo llamamos el modelo de las misiones y grandes misiones, para que en el mundo nos escuchen, es el modelo que está garantizando haber construido y haber entregado la vivienda 3 millones, viviendas de absoluta calidad, de 65, 70, 80 metros cuadrados, urbanismos donde se cuida el hábitat; no solamente la vivienda sino el hábitat, y vamos rumbo a los 5 millones de viviendas.

No lo paramos, este año construimos y entregamos más de 500 mil viviendas y he puesto una nueva meta de 5 millones de viviendas para 2025, que la vamos a superar porque vamos a mantener el ritmo de construir 500 mil viviendas por año… un país de apenas 30 millones de habitantes… para que cada quien saque sus cuentas, son 3 millones de hogares humildes, de trabajadores, trabajadoras, maestras, maestros, militares, policías que tienen su vivienda, los humildes.

Hemos mantenido la educación pública, gratuita y de calidad, expandiendo inclusive la matrícula escolar en educación inicial, primaria, secundaria y educación universitaria. Hemos tenido una expansión del 6 por ciento de la matrícula escolar este año, una expansión importante y mejorando la calidad, entregándole todos sus libros e instrumentos a los estudiantes, y así por el estilo hemos hecho un gran esfuerzo… Donde más nos ha golpeado el bloqueo, las sanciones y toda esta maldad del imperio norteamericano, es en la salud.

Hemos hecho un inmenso esfuerzo por mantener la dotación de medicamentos. ¡Ah difícil!, porque nos persiguen las cuentas bancarias, persiguen los aviones y los barcos que van a traer medicinas a Venezuela para que no las traigan, nos persiguen los repuestos de los equipos modernos que tenemos en el sistema de salud Barrio Adentro I, Barrio Adentro II, es impresionante la persecución llena de odio que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han emprendido contra Venezuela para destruir el sistema de salud.

Pero yo te puedo decir: hemos resistido, hemos mantenido el sistema de salud público, gratuito, y mantenido un nivel de calidad que debemos elevar… Así que el modelo social de las misiones y grandes misiones, ha pasado una gran prueba y ha demostrado su eficiencia y su capacidad para atender a las mayorías, sobre todo a los más humildes.

Te puedo dar un dato específico, nosotros hemos mantenido por encima del 75 por ciento del presupuesto de la nación, la inversión social en vivienda, educación, salud, cultura, alimentos, los derechos sociales del pueblo. Y en el presupuesto que se acaba de aprobar para el año 2020, que va a regir el año 2020, hemos aumentado al 76 por ciento la inversión social integral.

IR: Presidente, este año también habrá elecciones legislativas en Venezuela, lo que demuestra que la democracia en Venezuela está viva, contrariamente a lo que pretenden muchos adversarios. Estas elecciones también resultan de acuerdos que hay actualmente -bueno resultan del calendario democrático y electoral normal-pero su gobierno ha conseguido establecer una mesa de diálogo con una parte de la oposición para poder establecer las garantías y las condiciones democráticas, colectivas, de manera que las elecciones puedan llevarse a cabo con un consenso amplio, más allá de las fuerzas que apoyan al gobierno. ¿Qué espera usted de estas elecciones legislativas?

Presidente Nicolás Maduro: Correcto. Hay que decir que estas serán las elecciones número 26, en 20 años de democracia… De las 25 elecciones anteriores que hemos tenido las fuerzas bolivarianas de la revolución, las fuerzas chavistas, hemos ganado 23, eso siempre hay que recordarlo, de 25 elecciones hemos ganado 23, somos de verdad, somos una realidad política, histórica, moral. La oposición ha ganado 2 elecciones: en el 2007, una reforma constitucional, la ganó por unos 20 mil votos, y el comandante Chávez salió a reconocer el resultado de manera inmediata; y en el 2015, nos ganaron unas dolorosas elecciones parlamentarias.

Cuando yo tuve el resultado decesas elecciones, y fue público, salí al minuto a reconocer: ha ganado la oposición, debemos reconocer… porque había sectores del chavismo que estaban molestos y querían salir a manifestar. Yo dije, acatemos las reglas de juego, aceptamos los resultados dolorosos, duros… 2015, todo lo que ha pasado, 2016, 2017, 2018, 2019, cómo han utilizado a la Asamblea Nacional para conspirar, para dañar económicamente a Venezuela, para tratar de imponer un golpe de Estado, para convocar una invasión extranjera militar del imperio estadounidense y de sus aliados, con el TIAR (Tratado Interamericano de Alianza Recíproca) todo lo que han hecho… Han destruido la Asamblea Nacional —Ramonet— la representación nacional. De acuerdo a todas las encuestas, esta Asamblea Nacional ha sido un fracaso, ha sido inútil para los intereses del país, para los grandes intereses del país, y en Venezuela se avecina un gran cambio, un gran cambio, una gran fuerza de cambio se está levantando para cambiar la Asamblea Nacional, completamente.

Nosotros, en la mesa de diálogo nacional con importantes sectores de la oposición, hemos dado pasos para construir todas las garantías electorales extraordinarias, para garantizar unas elecciones de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, muy participativas y que sean un éxito democrático, político para el país. Yo sí te puedo decir, te puedo adelantar, prácticamente hoy por hoy, y eso va a ser así: todas las fuerzas políticas de la oposición y sus bases, y sus líderes regionales que tienen los votos, están listos para participar en las elecciones de la Asamblea Nacional.

El sector extremista al que Estados Unidos le entregó el poder de la oposición, el sector extremista guaidosista se va a quedar aislado y derrotado, de antemano, en su intento por sabotear las elecciones parlamentarias. Vamos a tener elecciones parlamentarias en 2020 y van a ser altamente participativas… Y te puedo adelantar que las fuerzas bolivarianas del Partido Socialista Unido de Venezuela y el bloque de la patria, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, el Gran Polo Patriótico, vamos a obtener una gran victoria y vamos a recuperar la Asamblea Nacional para la paz, para la estabilidad política, para los altos intereses del país… Eso va a ser así, lo puedes anotar hoy mismo primero de enero del año 2020, es el año de la recuperación de la Asamblea Nacional, ten la seguridad.

IR: Presidente vamos hablar de economía. Todos los observadores estiman actualmente que la economía de Venezuela va mejor, a pesar de los ataques, a pesar del bloqueo, y una de las novedades de lo que ocurre en la economía venezolana es este fenómeno de « dolarización », digamos en todo caso en las grandes ciudades, en la economía de proximidad, hay una dolarización que se está desarrollando… Yo quisiera saber ¿en qué medida es una decisión que usted ha tomado y en qué medida piensa usted que esa dolarización puede favorecer el desarrollo de la economía venezolana?

Presidente Nicolás Maduro: En la economía hay que ser muy realistas, muy objetivos, saber los fenómenos que surgen y aprender a llevarlos, a conducirlos, para que los fenómenos de la economía sobre todo en un proyecto bolivariano, revolucionario, socialista como el nuestro apunten a la satisfacción de los intereses nacionales, a la satisfacción de las necesidades, de las mayorías y del pueblo. La dolarización —llamada así— es una realidad económica. Yo podría decirte que la economía venezolana ha estado siempre dolarizada Ramonet, en cien años estuvo dolarizada con el dólar de los petrodólares y había una economía subvencionada con miles de millones de dólares y se compraban todos los productos de importación y funcionaba la economía con los petrodólares, gastábamos 35 mil, 40 mil millones de dólares anuales en importaciones de todo tipo, de todo tipo, desde los bienes fundamentales necesarios, alimentos, materias primas, insumos industriales; hasta bienes suntuarios, whisky, lujo, etc.

Ahora nosotros sufrimos, como hemos sufrido, primero el aumento, la bajada brutal -como nunca antes en la historia- de los precios del petróleo, inducida por la política de Estados Unidos como lo denunciamos, y después se demostró. Estuvimos 36 meses con los precios más bajos que jamás se hayan conocido, eso redujo los ingresos brutalmente del Estado, del país y eso llevó a una reducción de las importaciones tremendamente, sumado en su momento a la negativa, producto de la guerra económica internacional, de todos los bancos internacionales de darle ni un solo dólar, en crédito, en préstamo de diverso índole al país. Sequía total de dólares, luego de eso vino esta etapa, 2017, 2018, 2019, de sanciones, persecución financiera, robo de dinero en efectivo, robo de activos en el exterior.

Y nosotros tuvimos que ir autoregulando el gasto del Estado, priorizando hasta el último dólar que nos ingresaba para comprar la medicina, el alimento, los insumos vitales… y la economía empezó a autoregularse, a autoregularse y prácticamente buena parte de las cosas que se importaban y se vendían con el dólar petrolero del Estado, comenzaron a importarse con el dólar de los privados, eso es lo que se conoce ahora como la dolarización, es una zona económica donde los precios están efectivamente dolarizados, donde se venden cosas en dólar, en euro y en algunos casos también se venden en bolívares a precios exorbitantes.

Yo diría, a esta altura del juego, que es una realidad económica del proceso de autoregulación de la economía y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país y sirva a los intereses de la satisfacción de las necesidades de las mayorías… Son muchas políticas públicas, una de ellas es el petro que ya todos conocen, que podemos profundizar más adelante. Y estamos buscando respuestas.

Yo lo dije en estos días, pudiera ser un pecado lo que voy a decir, pero a mí no me parece malo que la economía se haya autoregulado en etapa de resistencia, estamos en una economía de resistencia y hoy estamos conviviendo con tres espacios monetarios, un bolívar en combate, duro, nosotros defendiéndolo, moneda nacional que siempre va a existir; unas divisas, dólares, euros moviéndose por allí en la economía y ayudando en la economía de resistencia a que algunos respiren; y un petro que ha entrado progresivamente de manera profunda y que sirve para complementar, petrolizar la economía dolarizada. Ahí vamos jugando, trabajando, vamos haciendo el juego de la estabilidad económica, del crecimiento económico, y ya estamos en las puertas del crecimiento económico.

Así que creo que son fenómenos que tienen que ser bien observados, que tienen que ser bien conducidos para que no se reviertan contra la población, sino que ayuden al crecimiento y a la recuperación de una economía asediada, agredida, bloqueada, sancionada, brutalmente como ninguna economía del mundo, solamente pudiéramos decir la cubana y nosotros, no hay otra economía en el mundo contra la cual Estados Unidos utilice todo su poder financiero, económico, comercial para agredirla. Pero la agresión ha generado respuestas inteligentes, respuestas de autoregulación, y yo creo que este año 2020 vamos a ir manejando esa situación para el bien de las mayorías.

IR: Presidente usted acaba de citar el petro, y su gobierno primero ha creado el petro y ha defendido esta criptomoneda, y usted varias veces ha declarado su confianza en el petro, ¿piensa usted que el petro puede contribuir en particular a combatir una de las peores consecuencias de esta situación económica que es la inflación?

Presidente Nicolás Maduro: Yo creo que sí. El petro nació en una coyuntura difícil, de agresión económica; la arquitectura constructiva del petro ha surgido de invención, de creación política, tecnológica, de manos y mentes venezolanas. El petro es creación venezolana, made in Venezuela, es una criptomoneda, que tiene como respaldo cinco mil millones de barriles de petróleo, en el Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Que tiene como respaldo físico, efectivo, 30 millones de barriles de petróleo y de productos que tenemos en las reservas estratégicas de Venezuela a uso inmediato, y que tiene como respaldo las riquezas de oro, de hierro y de bauxita del país… Tiene un respaldo sólido, es una criptomoneda, la única del mundo, con respaldo de riquezas y que nos ha servido paso a paso, desde el punto de vista tecnológico… No es fácil una criptomoneda en el mundo del siglo XXI, ya se ha ido instalando, nos ha servido para hacer algunas compras internacionales importantes, muy importantes, y ahora yo acabo de hacer un ensayo en diciembre, le entregué medio petro a los trabajadores públicos, 3 millones 500 mil, y medio petro de petroaguinaldo, de aguinaldo decembrino, como un ensayo, a 4 millones 500 mil pensionados, o sea 8 millones de venezolanos adultos, 8 millones, pudiéramos decir son casi 6 millones de familias impactadas por el petro; y puedo decir que el ensayo va saliendo muy bien.

Son procesos tecnológicos, no se usa la moneda física y el pueblo ha tenido su petroaguinaldo, lo ha ido haciendo efectivo en sus cuentas. Algunos lo han guardado como ahorro en su PetroApp, llamado así, otros han salido a comprar a un mercado y le rinde, el petro rinde muchísimo, y otros han salido a comprar otras cosas para las fiestas de fin de año… Es un gran ensayo y ha salido muy bien, un gran éxito el ensayo de diciembre. Han tratado de sabotearlo un grupo de comerciantes, pero ya estamos tomando medidas directas y vamos a ser draconianos con los comerciantes que quieran especular y castigar, y dañar al pueblo trabajador y a los pensionados que tienen su medio petro… Más adelante tendremos nuevos ensayos y nuevas sorpresas. Así que el petro ya entra en la vida comercial interna de Venezuela, también el petro se va a utilizar como se está utilizando para cobrar la venta de petróleo en Venezuela. Vamos a vender el petróleo venezolano en petro; ya estamos vendiendo el hierro y el acero de Venezuela en petro, ya tenemos contratos firmados para la venta de petróleo, acero, hierro, aluminio y vamos a vender parte de la producción de oro en petro.

Quiere decir eso que el petro no solamente va a servir para importaciones como está sirviendo, no solo va a servir para proteger a los trabajadores venezolanos, sino que va a servir para vender nuestros productos y seguir construyendo el ecosistema de esta criptodivisa, que es una respuesta de la Revolución Bolivariana a la agresión económica, al bloqueo, a las sanciones, a la maldad diabólica del gobierno de Estados Unidos.

IR: Presidente, en este momento en que se vislumbra la salida del peor momento de la economía venezolana después de todos estos bloqueos que se mantienen. En este momento, ¿cómo identificaría usted los principales nudos que impiden el mayor desarrollo de la economía venezolana?

Presidente Nicolás Maduro: El principal nudo de todos, quieres que te lo diga: la agresión económica, la persecución financiera, el bloqueo económico del imperio estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela, ese es el nudo principal que hay que desatar.

IR: Algunos ejemplos ¿puede usted darnos?

Presidente Nicolás Maduro: Claro. Mira, Venezuela es un país sometido a una persecución, nos congelaron todas las cuentas bancarias en el mundo, el país no puede hacer pagos en el mundo… quien me escuche en el mundo, que le congelen todas sus cuentas bancarias y no pueda pagar nada en el mundo… nos persiguen la compra de medicinas, nos persiguen la compra de alimentos, el gobierno de Estados Unidos persigue a Venezuela para que no compre medicinas, ni alimentos. Nosotros inventamos y logramos atender y paliar la situación junto a nuestro pueblo. Un país al que le congelaron en efectivo, en efectivo!, más de 15 mil millones de dólares, dinero nuestro, dinero del país, más de 15 mil millones de dólares, un país de 30 millones de habitantes, un país al que le robaron dos empresas básicas fundamentales, que le producían dinero para su funcionamiento económico y que estaban en el circuito de la actividad petrolera y petroquímica: Citgo con un precio estimado de 10 a 12 mil millones de dólares, nos las robó el gobierno de Donald Trump, en complicidad con la oposición extremista de derecha y terrorista, guaidosista de Venezuela, nos la robaron, la expropiaron, pero la recuperaremos.

Un país al que le robaron otra empresa en Colombia llamada Monómeros, una gran empresa y la han quebrado. Así que, si tú me hablas de nudo, háblame de bloqueo, persecución, hostigamiento brutal, criminal, sanguinario -diría yo— psicópata, es una persecución psicópata de los funcionarios de allá del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Ahora, así y todo yo te digo que podemos ir desatando los nudos con producción, la palabra clave para el 2020, para el año 2020 es producción, desatar los nudos para la producción de los 16 motores de la agenda bolivariana, de la Agenda Económica Bolivariana, seguir avanzando en el crecimiento económico, estamos a las puertas del crecimiento económico, estamos esperando los datos de 2019, porque pudiera darse el fenómeno que el último trimestre, ya pudiéramos colocarnos en crecimiento cero, estamos a las puertas del crecimiento económico, seguir elevando los niveles de producción, de productividad de todos los niveles de alimentos, petróleo, oro, producción industrial, seguir controlando a la inflación… El impacto es tremendo en la guerra económica que tiene la inflación inducida. Hemos logrado vencer la hiperinflación en el segundo semestre del año 2019. Yo soy optimista, que podamos lograr inflación de un solo dígito este año 2020 y seguir avanzando en la construcción de un modelo económico propio, sustentable, hecho con esfuerzo, desde la economía de resistencia que hoy tenemos, a una economía de crecimiento, progreso y prosperidad que vamos a lograr.

IR: Presidente vamos a hablar ahora de política internacional. Y quisiera que usted nos compartiera su análisis sobre el principal fenómeno que se está produciendo en estos últimos meses en el mundo, que es esta protesta global que hemos visto desde Hong Kong hasta Chile, pero pasando por Haití, Colombia, Ecuador, en particular en América Latina. Cómo analiza usted qué es lo que está ocurriendo a nivel diríamos casi generacional de este momento de la historia en el que se produce la revuelta de un conjunto de países como no se había visto desde los años 1960, o como Marx lo había señalado en 1848 cuando habló de la « primavera de los pueblos » que se sublevaban entonces todos en Europa central.

Presidente Nicolás Maduro: Yo creo que estamos asistiendo a un segundo ciclo de agotamiento del modelo neoliberal destructivo y hay un cuestionamiento en el mundo del capitalismo neoliberal y de sus efectos destructivos en los derechos sociales de la gente, en el empleo, en las pensiones, en la educación pública, en la salud pública. Es un cuestionamiento global, en Europa, Francia y toda Europa.

En América Latina Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Haití, Honduras, y en el mundo entero también hay un cuestionamiento grande, poderoso de los efectos nocivos sobre el ambiente, el clima, al llamado cambio climático por parte de este capitalismo desarrollista destructivo… Son dos elementos de crítica al modelo neoliberal, el elemento de crítica a la concentración de la riqueza, en el uno por ciento, a la ausencia de políticas sociales para garantizar derechos sociales, a la reversión, el regreso de los derechos sociales; y una segunda crítica, al tema del cambio climático que nos pone -de acuerdo a los científicos de la Organización de Naciones Unidas- a las puertas de una catástrofe climática como ha sido denunciado en Madrid recientemente, en la reunión de la COP Madrid, así que hay un levantamiento de una gran conciencia.

Te digo que es un segundo ciclo, porque el primer ciclo lo vivimos en la década de los 90, a finales de 1990 y dio como resultado en América Latina y el Caribe, el surgimiento de una corriente progresista, revolucionaria que gobernó casi todos los países del continente, encabezada por el comandante Hugo Chávez, por Lula Da Silva, por Néstor Kirchner, entre otros, por Tabaré, por Correa, Daniel Ortega, por Fidel, por Raúl.

Una corriente, una ola progresista, que fue la respuesta alternativa al agotamiento del primer ciclo que pudiéramos denominarlo así, del neoliberalismo. Ahora estamos en una segunda etapa de agotamiento… El neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial no tienen respuestas ni para la inversión social, ni para el desarrollo de los pueblos, ni para el cambio climático, se agotaron, tiene que venir un nuevo modelo y ese modelo está marcado por una gran conciencia humanista, colectivista y yo diría, socialista del siglo XXI.

IR: Presidente en América Latina, dos acontecimientos han marcado los últimos meses. Por una parte en Argentina, la victoria electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández; y por otra parte en Bolivia, el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que formaba parte de esta generación de líderes que había encontrado una respuesta a los estragos del neoliberalismo en Bolivia, ¿cómo analiza usted estos dos acontecimientos?, ¿en qué medida son significativos de esta nueva América Latina?

Nicolás Maduro: Es una América Latina en disputa en toda la región y país por país. Los Estados Unidos han decidido reactivar la Doctrina Monroe, América para los americanos, o sea, América, todos nosotros para ellos, para sus intereses, para sus negocios, para su geopolítica y lo han hecho sin ningún tipo de vergüenza, han declarado que ha llegado el tiempo de la Doctrina Monroe, traer una doctrina neocolonial de principios del siglo XIX, 200 años después, a principios del siglo XXI, realmente es algo anti histórico y no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollarse, así lo creo, así lo creemos y esa disputa hoy pasa país por país; la agresión a Venezuela, la agresión al ALBA, la agresión a Nicaragua, a Cuba, el intento de golpe de Estado en Dominica… Toda la agresión al ALBA forma parte de esa lucha de disputa donde el imperialismo pretende imponer élites subordinadas a sus intereses para que gobiernen e impongan su modelo. Eso tiene patas cortas, tiene patas cortas.

Ahí tú ves el golpe de Estado en Bolivia, tomaron el poder, expulsaron a Evo Morales, masacraron al pueblo en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, una masacre terrible, y el golpe de Estado sigue su marcha, sigue su marcha, pero cuando tú evalúas qué han hecho los golpistas en el gobierno, acomodar a los grupos económicos nuevamente, preparar la entrega de las riquezas naturales rescatadas por Evo, al imperialismo y a sus empresas, entregar el gas, el petróleo, el litio.

Son políticas equivocadas, privatizar, liberalizar todo, y ¿cómo está el pueblo hoy de Bolivia? Muy molesto, muy molesto, es una bomba de tiempo Bolivia, es una bomba de tiempo y los golpistas no podrán detener esa fuerza que permitirá restaurar el proceso de cambio que fundó nuestro hermano Evo Morales, ¿qué respuestas puede tener la derecha, golpista, fascista y racista de Bolivia? A favor del pueblo de Bolivia, ninguna, están agotados.

Su única capacidad con cierto éxito es su conspiración, es el complot, es la trampa que le montaron al hermano Evo Morales. En Argentina también te puedo decir Ramonet, asistimos al fin tempranero y prematuro de la era Macri, y ¿qué significó Macri? Neoliberalismo, privatización, negación de los derechos laborales, de los derechos sociales y en cuatro años se agotó. En Argentina no hubo una explosión social, porque hay un poderoso movimiento social y político, porque está el peronismo con toda su diversidad que supo canalizar con grandes movilizaciones de masas y luego con un poderoso movimiento electoral, una nueva alianza encabezada por el doctor Alberto Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvieron una gran victoria y que están dando los primeros pasos para salir de esa era desastrosa de Macri y el neoliberalismo. El continente es una zona en disputa y yo estoy seguro, que en los años que están por venir, en este año 2020 tendremos muy buenas noticias de cómo esa disputa va priorizando los intereses nacionalistas, independentistas, e integracionistas de América Latina, sobre los intereses del proyecto monroista, los intereses del proyecto de Bolívar y de los libertadores, por encima del proyecto neocolonial, del monroísmo trumcista, fuera de tiempo que han tratado de imponernos.

IR: Presidente, el año 2020 será también el año de las elecciones en Estados Unidos y todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos, cualquiera que sea el resultado, tienen importancia para el conjunto del planeta, ¿qué opinión le merecen estas elecciones que serán en noviembre de este año? Y ¿cómo ve usted el debate actualmente político en Estados Unidos?

Nicolás Maduro: Bueno apenas se ha ido definiendo el panorama. El Congreso de Estados Unidos en la Cámara de Representantes, decidió iniciar los pasos para un juicio político, un impeachment, contra el presidente Donald Trump, seguro que a lo largo de este mes de enero, esa confrontación se pondrá más tensa y eso irá definiendo el campo electoral.

Hoy por hoy, nadie puede decir qué resultados habrá en las elecciones de Estados Unidos, nadie, si habrá cuatro años más de Trump, o vendrá un candidato demócrata, o una candidata demócrata. En el campo del Partido Demócrata, nada está definido, están muy parejos todas las candidaturas, las precandidaturas, y frente a Trump, también están muy parejos, así que no podemos hoy por hoy, saber con cierta certeza predictiva, qué va a pasar en las elecciones de los Estados Unidos.

Así que nosotros en nuestros países lo que tenemos es que seguir atendiendo lo nuestro, trabajando en lo nuestro, luchando por lo nuestro. Decía el gran libertador José de San Martín: «Seamos libres, lo demás no importa». Así decimos desde Venezuela, frente a lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos, una cosa u otra, seamos libres, unámonos, trabajemos con perseverancia, con capacidad de resistencia, con fe en lo nuestro, lo demás no importa.

IR: Quiere decir esto, Presidente, que cualquiera que sea el vencedor demócrata o republicano, su gobierno está dispuesto a dialogar con la administración próxima de Estados Unidos con respecto a los problemas que puedan existir entre Washington y Caracas.

Nicolás Maduro: Siempre, siempre. Nosotros hemos tenido durante los años 2017, 18, 19, múltiples formas de comunicarnos con el gobierno de Estados Unidos, múltiples, unas conocidas y otras todavía no conocidas, porque yo soy un hombre de diálogo, yo creo que los asuntos del norte, de esa súper potencia llamada Estados Unidos, de sus gobernantes, de sus élites, deben tratarse con diplomacia, con política, con p mayúscula, y con capacidad de diálogo. Lo he dicho al gobierno de Donald Trump y lo he hecho: cuando quiera, dónde quiera y cómo quiera estamos listos para el diálogo con respeto, con altura, con dignidad, para atender los asuntos bilaterales y para establecer nuevas bases de relacionamiento para la estabilidad de toda nuestra región, de tú a tú, los hijos de Bolívar aquí, de tú a tú, con los representantes de los gobiernos que existan en Estados Unidos.

Así que nuestra política seguirá invariable, esa política la fundó nuestro comandante Chávez, invariable, dignidad, respeto y diálogo. Con cualquiera que esté gobernando en Estados Unidos, ojalá que más temprano que tarde -siempre somos hombres de fe y optimistas en el futuro de nuestros países- ojalá que más temprano que tarde, se abra la conciencia en las élites de Estados Unidos, que la única relación positiva con América Latina y el Caribe, tiene que ser el respeto, la cooperación y el diálogo permanente.

IR: Presidente, para terminar yo quisiera pedirle si usted pudiera enviar un mensaje a la juventud en este año 2020, una juventud que estamos viendo se manifiesta a través del mundo, una juventud que ve con preocupación su futuro y que también está a la espera de consignas, de directivas, de consejos que usted puede dar con su gran experiencia política.

Nicolás Maduro: Bueno, la juventud en el mundo debe continuar e incrementar sus marchas, sus luchas, su resistencia contra el modelo excluyente y empobrecedor del neoliberalismo, tiene que seguir luchando por su derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la cultura, su derecho a la felicidad social. La lucha por la felicidad social, por los derechos sociales, tiene que tener en la juventud la vanguardia, el motor fundamental para la defensa de la sociedad, sobre todo la sociedad del futuro que es la que le pertenece a esa juventud, y tiene que incrementarse la movilización de la conciencia mundial, contra la catástrofe climática que ha creado el capitalismo neoliberal, depredador. Es el capitalismo, es el modelo económico, social, depredador del capitalismo neoliberal quien nos ha llevado a las puertas de una catástrofe climática, como lo denuncian los científicos y los expertos del mundo.

Así que la juventud es la única que puede salvar el planeta, banderas de lucha, espíritu de lucha, creatividad, tomar las redes sociales, toda la juventud a la batalla porque el futuro le pertenece, el futuro nos pertenece y yo tengo la absoluta convicción de que un nuevo modelo, un nuevo mundo es posible, se está gestando y lo veremos nacer de manos de esta juventud, estoy seguro de eso.

IR: Muchas gracias señor Presidente y permítame desearle un feliz año nuevo a usted, a su familia y a su país.

Por Ignacio Ramonet