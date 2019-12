El nuevo Samsung S11 de cuatro cámaras

A medida que se aproxima la presentación del futuro ‘smartphone’ de Samsung, el Galaxy S11, no paran de aparecer nuevas especulaciones acerca de su característica más debatida: el sistema de cámaras.

Previamente había trascendido que la compañía surcoreana está preparando la mayor revisión de cámaras en sus futuros teléfonos inteligentes y el enorme módulo de cámara del Galaxy S11 filtrado ha sido objeto de intensa atención por parte de los internautas, quienes no podían ponerse de acuerdo sobre cuántas lentes tendría el dispositivo.

I think you ain't ready for that massive camera design…😅

But well… Finally comes your very first look at which I assume will be launched as the #GalaxyS11Plus!

360° video + beautiful 5K renders + dimensions

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 26, 2019