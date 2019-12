Refugiados del campamento Samán de Güere están pasando penurias

Aires de desesperanza es lo que se respira en el refugio Campamento Samán de Güere, ubicado en las instalaciones del Inces La Morita, ya que pasaron otra Navidad en ese sitio, en lo que se suponía sería un lugar temporal y que hoy en día (después de 7 años), están en condiciones completamente deplorables, sin que las autoridades los tomen en cuenta para tener el anhelado sueño de un techo digno y propio.

Loading...

De 320 familias afectadas por la crecida del Lago de Valencia o Lago Los Tacarigua y que tuvieron que dejar sus casas en Brisas del Lago, Paraparal, Mata Redonda, entre otras, a la fecha quedan 57. Pero no porque hayan sido adjudicadas en una casa nueva, sino que muchas han tenido que abandonar el lugar porque cada día las condiciones de vida son peor.

A duras penas unas 8 familias lograron ser beneficiadas por la Misión Vivienda, según lo indicó la vocera Estela Caicedo; el resto se ha ido a vivir arrimados o pagando alquiler, porque ya no aguantaban más esta situación.

Entre tanto, los que se mantienen en el lugar lo hacen porque verdaderamente no tienen a donde irse, ni los recursos. Mientras, sienten que están en condiciones infrahumanas, sumidos en el abandono, porque no los han tomado en cuenta para las múltiples entregas que han realizado las distintas gestiones en la Gobernación, ni por el Gobierno Nacional.

De hecho el ex gobernador Tareck El Aissami, una vez señaló que ya no quedaban refugiados en la entidad, pero aquí están las familias de este refugio, careciendo de alumbrado público, con las cloacas colapsadas, no hay seguridad y las viviendas modulares chinas están colapsando poco a poco y tratan de mantenerla con mucho sacrificio. Más de un módulo se ha desplomado con un ventarrón, los pisos ya no sirven e importantes áreas comunes como lavanderías y baños están en completo deterioro. De hecho, se pudo conocer que de 10 áreas de baño, quedan funcionando y a medias 3, lo cual no es suficiente para las familias que allí se encuentran.

Además indicaron que por la insalubridad por las cloacas, baños y módulos en mal estado, la gran cantidad de culebras y cualquier tipo de alimañas que llega, está en riesgo la vida de quienes residen en el lugar. De hecho, hay otro riesgo latente que les inquieta, ya que cada vez que llueve las paredes y las escaleras dan corriente y los niños son bastantes inquietos y difícil de contener, lo que genera una profunda preocupación.

Es por ello que le hacen un nuevo llamado a los entes competentes para que por favor, les den prioridad y los tomen en cuenta, porque ya se sienten desesperados y cualquiera que se acerque puede constatar las condiciones de vida que tienen y que nadie merece.