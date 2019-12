Pocas personas mantienen tradiciones navideñas

El correr con las maletas a la calle, comer 12 uvas cuando suene cada campanazo, o vestir de rojo y amarillo, han quedado atrás para algunas personas, que dicen ya no creer en dichas costumbres.

Se dice que vestir ropa interior roja para el fin de año ayuda a los solteros a conseguir parejas, mientras que hacerlo de amarillo traerá abundancia y prosperidad durante el resto del año entrante. Recorrer la calle con una maleta justo después del cañonazo permite viajar, sin embargo no todo el mundo ha continuado las tradiciones propias del periodo de pascuas.

Una de las consecuencias de perder estas costumbres es la situación actual del país, algunas personas destacan que lo costoso de las frutas ha ocasionado que no se sigan haciendo.

Al respecto Jhoana León destacó, “desde hace bastante tiempo que no tenemos esa costumbre, ya comer uva se convirtió en un lujo que pocos pueden hacer, en tal caso se comerá mandarina que es lo más económico, con respecto a las otras tradiciones no creo mucho en eso”.

Por otra parte, Yelitza Acosta señaló, “no voy a seguir esta tradición, las uvas están demasiado caras, y las están vendiendo muy pequeñas, aparte de eso que no creo en esas cosas”.

Por otro lado Amanda Tovar acotó, “cómo salimos a comprar ropa amarilla o roja, si no hay plata, mucho menos uva; esa tradición está perdida prácticamente”.

Asimismo Eleidi Martínez resaltó, “ya yo no sigo la tradición, el año pasado salí con mi maleta y no viaje a ningún lado, ni siquiera para ningún municipio de Aragua; así que este año no voy hacer nada de eso”.

Sin embargo hay personas que sí van a hacer los rituales acostumbrados y van a continuar con estas costumbres, tal es el caso de Carmelina Pinto, quien recalcó, “mantendremos nuestras costumbres con lo de la maleta, porque tengo aspiraciones de viajar para el año que viene”.

Entre tanto, Nora Márquez detalló, “nosotros lanzamos globos del deseo, comemos uvas y lentejas, y nuestra acostumbrada cena navideña, para no perder esas costumbres de nuestros ancestros”.

De igual manera lo señaló Eduardo Cabrera, quien aseveró, “nosotros mantenemos esa tradición de las 12 uvas”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO