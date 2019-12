A pesar que no hay una gran cantidad de personas disfrutando de las bondades de Choroní, hay quienes se atrevieron a pasar parte de las navidades frente al mar caribe, entre amigos y familiares.

Viajeros de distintas partes del país se trasladaron después de la llegada del Niño Jesús a las playas de municipio Girardot, para pasar momentos únicos y agradables al son de las olas.

En este sentido, Diego Peña, vino procedente de Caracas a conocer las playas de Cepe, “tengo 2 días en Choroní, voy a abordar una lancha para que me traslade hacia Cepe porque lo quiero conocer; vengo con la familia a pasar un rato agradable”.

Además comentó, “los precios están como en todas partes dolarizados, hay algunos caros, otros accesibles, la comida es muy buena y la atención ni se diga”.

Por otro lado, Ambar Díaz, procedente de los Valles del Tuy destacó, “los precios están accesibles, aunque todo lo trajimos listo para economizar un poco, sin embargo, lo que hemos comprado se puede decir que está aceptable, pensamos quedarnos hasta el 30 para recibir el año nuevo en familia y luego regresar los primeros días de enero”.

Entre tanto, Mariángely Rodríguez señaló, “estamos desde el 26 por aquí en la bella Choroní, vamos a quedarnos hasta el 29, los precios y la atención es bastante buena”.

De esta misma manera, los esposos Carlos López y Zuly Acosta se acercaron a Playa Grande para celebrar su aniversario de boda, destacaron, “no todo es trabajo, a veces hay que hacer el sacrificio para poder disfrutar de un momento de playa, me vine de Maracay a celebrar 20 años de unión con mi esposa; hemos encontrado precios bastante altos, eso espanta a los turistas”.

Por otra parte, la familia Maza llegó el 26 a una posada en el pueblo, luego de año y medio que no visitaban las costas aragüeñas, el grupo familiar viene procedente de Caracas, “los precios a mi parecer están un poco elevados, eso espanta al turista, no es posible que te vendan un pescado en 25$, es muy costoso para estos tiempos”.

Carlos Maza resaltó, “los restaurantes tienen que ponerse de acuerdo para no dejar morir al turismo, igual que los lancheros y pare de contar, no todo el mundo aguanta la pela; las posadas las quieren cobrar en 40$, tienen que entender que aquí no vienen gente millonaria, es la clase media – baja que son los potenciales turistas”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO