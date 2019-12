Trabajadores del mar pasan las de Caín por falta de gasolina

Los trabajadores del mar están pasando penurias para realizar sus faenas diarias en el mar, la escasez de gasolina no dejan que trabajen con normalidad; destacaron que lo que les despachan alcanza apenas para 2 días de labores.

Las colas para abastecer los bidones para las lanchas en la estación de servicio ubicada en Choroní, municipio Girardot, no se hicieron esperar, los pobladores que viven de la pesca sólo esperan que se normalice la situación con la nafta.

De esta misma manera, se conoció que dicho carro de carga no tiene en buenas condiciones los cauchos, representando tanto para el conductor como para los transeúntes de la vía un peligro inminente por cualquier percance que se pueda presentar en la carretera.

HABLAN LOS PESCADORES

Los pobladores, cuyo trabajo es la pesca, se manifestaron y dieron a conocer la situación por la que están pasando en estos momentos por la situación con el combustible en la zona costera.

Serge Chávez, nativo del Chuao comentó, “el trabajo diario de nosotros se está viendo afectado, nosotros somos pescadores de alta mar y necesitamos más combustible, debido a que obviamente tenemos más consumo”.

Asimismo aseveró Chávez, “nosotros aparte de la pesca hacemos transporte hacía nuestro pueblo querido, sin embargo el problema nos ha limitado y se nos pone forzado, más que todo por la fecha es un tiempo de zafra”.

Por otro lado, Marlon Bolívar aseveró, “nos están despachando 10 bidones de gasolina, eso equivale a sólo 2 días de trabajo para los que pescamos hacia afuera, es decir, a alta mar, para nosotros los de Chuao es importante que se normalice la situación con la gasolina y que llegue más seguido, Chuao y las costas los espera con las puertas abiertas”.

Entre tanto, Renny Liendo dijo, “está ruda la situación, sin combustible no podemos salir a trabajar, no está llegando al pueblo con fluidez, antes cada 15 días la gandola estaba llenando el tanque de la estación de servicio, ahora dura casi un mes o más, esto no nada más repercute en la faena del pescador, sino también en las ventas del producto como tal, de eso vivimos nosotros”.

En este sentido se pudo conocer de manera extraoficial que la gandola que surte a esta parte de la costa, es la misma que abastece al municipio Costa de Oro; es decir, que hay un solo vehículo que despacha el litoral aragüeño.

Los pescadores esperan que en los pocos días que quedan para finalizar el año los turistas se animen a pasar el Año Nuevo en las costas de Choroní y de los poblados adyacentes, ya que las playas y sitios turísticos están óptimos para el disfrute de propios y locales.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO