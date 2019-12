Cada 28 de diciembre los venezolanos tienen como costumbre iniciar cualquier tipo de bromas para hacer caer a sus amigos para luego decirle “caíste por inocente”, los maracayeros no escapan de esta práctica y de vez en cuando hacen alguna jugarreta para agarrar desprevenidos a cualquier incauto.

En este sentido, hay personas que no hacen ya con mucha frecuencia las acostumbradas marramuncias, pero sin embargo, recuerdan cuando la hacían y gozaban un mundo al ver caer al amigo o familiares.

UN POCO DE HISTORIA ACERCA DEL ORIGEN

Según la historia y el cristianismo el 28 de diciembre el rey Herodes mandó a sus soldados a matar a todos los niños menores de 2 años, con la intención de asesinar a Jesús de Nazareth.

Según cuenta la historia, a los oídos de Herodes llegó el nacimiento de un varón que iba a ser el Rey, y éste al ver amenazado su reinado, ordenó a ejecutar a todos los niños de un año de nacido.

En Hispanoamérica la leyenda o tradición fue cambiando con el pasar del tiempo y específicamente en Venezuela y España, se gastan bromas entre amigos y familiares, que una vez sean víctimas de las “bromas”, decirles Feliz día de los santos inocentes.

HABLA LA GENTE

Tal es el caso de Ramón Rondón quien señaló, “recuerdo que lo más tradicional para estas fechas, era que alguien te ofrecía café y en vez de azúcar tenía era sal; esa la apliqué yo más de una vez y gozábamos bastante”.

De esta misma manera Miriam Medina hace caer a sus víctimas, “lo más común es el cafecito con la sal, aunque ya no veo eso en las casas o entre amigos, de vez en cuando es bueno el rescate de esas tradiciones, voy a ver que me inventó para este año”.

Por otro lado, Zulma Pérez recordó algunas de las chanzas que realizaba cuando era la fecha del Día de los Inocentes, “íbamos mi hermana y yo haciéndole bromas a la gente por la calle; una vez un señor venía en bicicleta y nosotros le gritamos, cuidado señor ese caucho va dando vueltas y el pobre se detuvo a ver qué le sucedía a su bici; ojalá se mantuviera la tradición y que los muchachos no estén tan pegados a ese Internet o teléfonos”.

Otra de las bromas más utilizadas entre las parejas es la ruptura de las relaciones amorosas, tal fue el caso de Carlos Godoy, quien detalló a través de un mensaje de texto, mi novia me dijo que estaba terminando conmigo el noviazgo, pero cuando fui a ver qué había pasado me dijo que caí por inocente, sin embargo, yo no me quede con esa y al año siguiente yo me la desquité.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo