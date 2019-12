50 Cent se caracteriza por no reparar en gastos a la hora de festejar y para esta Navidad demostró que está dispuesto a lo que sea para ver feliz a su hijo Sire Jackson, quien le pidió una juguetería para él solo como regalo, y el raperpo se lo concedió

Loading...

El intérprete de “P. I. M. P.” de inmediato se puso manos a la obra y rentó por dos horas la sucursal de Toys ‘R’ Us, en The Westfield Garden State Plaza de New Jersey. En ese tiempo, el pequeño pudo elegir todos los juguetes que quisiera, por lo que se mostró muy feliz y agradecido con su padre, a través de su cuenta de Instagram.

Elsiglo