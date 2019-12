Mantener la casa limpia en Navidad es un mandamiento que hay que cumplir

Con el mes de diciembre transcurriendo son muchas las amas de casa que quieren tener sus hogares “de punta en blanco” y ante los altos costos de los productos de limpieza, se las siguen ingeniando adquiriendo artículos preparados en casas y comercios, los cuales les brindan el mismo efecto que los de marcas reconocidas, pero a un costo más accesible.

Y es que para nadie es un secreto, que en vista de lo “cariñoso” que está seguir con la tradición de pintar las casas, a las mujeres del municipio Ribas, no les ha quedado de otra opción, que el mantener sus viviendas aún más limpias y olorosas y la forma es comprando líquidos que les mantengan los espacios en optimo estado.

Sin embargo, las cifras de exhibición que muestran en los diferentes anaqueles, no causan su felicidad, poniendo aún más de moda el adquirir los desinfectantes, ceras, desengrasantes, lavaplatos y demás por pequeñas porciones a los vendedores locales.

Ante este panorama, el equipo reporteril del diario Elsiglo, realizó un recorrido por el centro de la capital del municipio Ribas, corroborando de primera mano que estos productos siguen llevando la batuta en las listas de compras de quienes llevan las riendas del hogar.

Siendo así, que en los comercios expendedores de este rubro se puede conseguir: el cloro en 9.200 bolívares, 8100 bolívares el desengrasante, el desinfectante Bs. 5.800, la cera 9 mil 200, el lavaplatos 17.200. Mientras tanto, los detergentes como: Ace en Bs 8 mil 100, por su parte el shampoo también es buscado y se mantiene en 13.800, cifras muy por debajo de lo que se puede encontrar las marcas conocidas.

“Realmente yo tengo como 8 meses que no sé lo que es ir al mercado y comprar estos productos, porque lo que gano no me da la base. No obstante puedo hablar de estos que compro detallados y en particular me parecen muy buenos y no tienen nada que envidiarle a los de marca. Claro está, hay que ir buscando porque todo lo que brilla no es oro. Es un resuelve que nos sigue sacando la pata del barro”, dijo Milena Torres.

En concordancia con Milena, Marcela de Montes de Oca agregó: “No hay para comprar pintura, ni para comprar nada de arreglos para la casa sólo comida, pero eso no significa que como mujeres vamos a dejar pasar estar hermosas fechas por debajo de la mesa, es por eso que por este mes estoy haciendo un sacrificio y comprando un poquito más de todo para mantener mi casa olorosa a Navidad y que por lo menos esto nos traiga recuerdo de las épocas pasadas”.

Por su parte, Arelis Berroterán dijo: “Se sabe que siempre las casas deben estar lo más limpias posibles, pero en Navidad el ambiente cambia, tanto yo como muchas amas de casa, queremos ver nuestros hogares relucientes, porque recibimos visitas, nuestros hijos están alegres por la época, entonces estos productos que adquirimos así nos ayudan mucho y hasta cierto punto nos ayudan a adquirir otras cosas necesarias por su bajo costo”.

Para finalizar, las amas de casas afirmaron que seguirán tomando como costumbre comprar estos productos a bajo costos, ya que mantienen la economía familiar y aunado a esto brindan un buen efecto en lo que necesitan, sea lavar ropa, limpiar, pulir y hasta desengrasar.

DANIEL MELLADO | el siglo – La Victoria