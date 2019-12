“No es como comienzas, sino como terminas”, bajo esa premisa, repetida en numerosas ocasiones desde el inicio de la temporada por el mánager de Magallanes, Enrique Reyes, los eléctricos son uno de los equipos más encendidos en la parte final de la temporada, por lo que esperan continuar con su buen ritmo hasta lograr el pase a la postemporada.

La Nave han ganado ocho de sus últimos 10 desafíos y, en el mes de diciembre, poseen el mejor porcentaje de ganados con .714 (10-4). Algo que ha tenido mucho que ver con la formidable mejoría de los azules en defensa y en su pitcheo relevo, sus principales fallas desde el comienzo de la campaña.

“Como había dicho antes, no importa como comienzas, sino como terminas”, expresó el piloto de los navieros. “Aunque no hemos ganado nada todavía, pero el equipo ha jugado mucho mejor”. La Nave en el mes de diciembre posee el mejor porcentaje de ganados

En este último tramo de la zafra, además de ganar nueve de sus 13 encuentros, desde el 4 de diciembre, los filibusteros lideran la liga en pitcheo abridor con 3.56 de efectividad, poseen average colectivo de ..293 y, han pasado de cometer 1.95 errores por juego antes de este último período, a consumar apenas 0.77 pifias por encuentro, lo que denota una enorme recuperación en ese aspecto del juego. Además, un promedio de 5.19 carreras limpias, el bullpen ha enderezado levemente el rumbo.

“Eso ha sido lo más importante para nosotros, por eso hemos trabajado tanto, para cometer menos errores. Eso ha sido importante en ese último momento y la idea es que continuemos haciendo las jugadas de rutina en lo que resta”, sentenció el dirigente veracruzano.

Magallanes, antes del comienzo de diciembre, poseía registro de 8-14 y ocupaba el último lugar de la tabla de posiciones. De igual manera, sumaban 47 marfiladas y el porcentaje de carreras limpias admitidas de los relevistas era de 5.81.

A pesar del cambio radical que ha vivido la Nave en este último lapso de la contienda, no tienen segura su participación en enero, sino, por el contrario, se encuentran en una férrea lucha con Leones, Tigres y Caribes, con sólo juego y medio de diferencia entre ellos, apenas restando seis compromisos para el final de la ronda regular.

“El juego más importante es el del día. Tenemos puras finales de ahora en adelante, nosotros no podemos confiarnos, que si nos faltan cuatro o cinco, tenemos que ganar el juego que nos toque ese día y cuando las statistics digan que ya estamos clasificados, será otra cosa”, expresó Reyes, quien reconoce que la marea estará fuerte para los Navegantes, en la última etapa de la zafra, en la que se medirán dos veces ante Tigres, una contra Leones y cerrarán la campaña midiéndose a los anzoatiguenses.

“Van a ser juegos difíciles, ellos quieren ganar y nosotros también. Pero solamente Dios sabe lo que va a pasar”, dijo el veracruzano, que no desperdició la oportunidad para mostrar su descontento por la repetición del choque ante los capitalinos, por la inclusión indebida de Adonis García, el pasado 1° de diciembre.

“No estoy de acuerdo. Es un juego que se gana en el terreno, no puede ser que en la mesa te lo quiten, eso yo no lo he visto en ninguna liga. Pero tengo que respetar las reglas”, opinó.