Diputado Ramón Flores renunció a Voluntad Popular

Inconformidades y discrepancias. Estas son algunas de las razones por las cuales el diputado Ramón Flores renunció a su militancia en el partido Voluntad Popular ela sábado.

En un comunicado, publicado en su Twitter, el parlamentario manifestó que no recibió apoyo de los líderes de Voluntad Popular cuando lo requirió, no obstante el compromiso que, aseguró, mantuvo durante una década con la tolda.

«He estado inconforme con muchos acontecimientos. Para muchos no es secreto mi molestia, discrepancia e inconformidad con el trato recibido de la organización en el manejo de la situación política del país durante un largo tiempo. Esta reflexión que me ha llevado a concluir que no estoy cómodo, sin entrar en particularidades«, dijo.

El parlamentario aseguró que continuará en la lucha por la democracia venezolana de forma independiente, por el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos.

«Con convicción, luchando contra un régimen oprobioso, que encarcela y ha hecho emigrar a más de 5 millones de venezolanos y otros perseguidos buscando mejores oportunidades», agregó.

Ramón Flores enfatizó que Venezuela debe enrumbarse por nuevos caminos y sugirió la evaluación sin mezquindad de nuevas estrategias. Recalcó que la Asamblea Nacional es el único organismo reconocido internacionalmente.