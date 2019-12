MLB levantó la sanción en contra de la LVBP

Finalmente la Major League Baseball se pronunció, al hacerlo este viernes mediante un comunicado de prensa, en el que levantan la prohibición que habían hecho durante agosto a la LVBP, en la cual prohibían a jugadores ligados a MLB participar en la liga venezolana. No obstante, no todo es color de rosas, puesto que Grandes Ligas dejó saber que solo seis de los ocho equipos podrán firmar a cualquier jugador, dejando a un lado a Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua.

Tanto filibusteros como bengalíes seguirán sancionados, pero en dicho reporte dejaron saber que mantendrán contacto con la liga criolla para solucionar inconvenientes. De igual forma, son Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, quienes recibieron la luz verde para sumar futuros refuerzos, pero con la única condición de que no podrán utilizar a dichos peloteros cuando Navegantes o Tigres jueguen como locales.

La noticia la dio a conocer el periodista César Augusto Márquez, quien publicó el comunicado que emitió la MLB la mañana de este viernes.

“Hemos iniciado conversaciones con la LVBP con respecto a la reanudación del Winter League Agreement. Hemos acordado permitir a jugadores afiliados, tanto nativos como importados, que jueguen con seis equipos de la LVBP que no son Tigres o Navegantes, según las disposiciones normales del Acuerdo Invernal”, decía parte del comunicado en inglés. “Sin embargo, hasta que no escuchemos lo contrario de la OFAC, a esos jugadores no se les permite jugar como visitantes en juegos de locales de Tigres o Navegantes”.

Hasta los momentos la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no se ha manifestado, pero se espera que pronto aboguen a favor de las tropas de Valencia y Maracay.

A falta de poco más de una semana para que culmine el calendario de la ronda regular de la pelota invernal venezolana, tanto Tigres de Aragua como Navegantes del Magallanes se encuentran metidos en la clasificación a postemporada, lo que podría significar un dolor de cabeza para los equipos que deban medirse a bengalíes y filibusteros en playoffs, tomando en cuenta que deberán hacer prácticamente un lineup para jugar como locales y otro cuando vayan a Maracay o Valencia.