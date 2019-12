Fernando Vargas, superintendente autónomo del Manejo Integral de los Desechos Sólidos del municipio Francisco Linares Alcántara, ofreció un balance sobre la gestión realizada durante el 2019 en la jurisdicción.

Loading...

El superintendente comentó que el trabajo de recuperación de espacios realizado dentro del municipio ha sido inmenso, “arrancamos en primera instancia con el desmalezamiento de 54 escuelas, la cual dejamos en óptimas condiciones por instrucción del ciudadano alcalde, Alexis Zamora”.

Vargas dijo que “en el marco del Plan “Venezuela Bella“, programa impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y por orientaciones del alcalde, conjuntamente con Somos Venezuela, quienes han sido un gran apoyo, hemos venidos recuperando espacios dentro del municipio, como lo es el cajón de la calle 100 el cual está ubicado en la entrada del municipio, allí se colocaron plantas ornamentales y limpieza del lugar”.

Asimismo, “en el sector Los Próceres 1 se recuperó con el pueblo organizado un espacio el cual era utilizado como vertedero de basura improvisado, también se recuperó el espacio de la entrada a Camburito”, informó.

Del mismo modo, destacó que se encuentran en la recuperación de los espacios de la Avenida Los Aviadores (parte perteneciente al municipio), en cada comuna se han hecho trabajos importantes, comentó.

CAMIONES DE ASEO URBANO OPERATIVOS

En cuanto a los camiones operativos dentro del municipio, destacó que, de 6 camiones, 4 se encuentran en funcionamiento dentro del municipio, dando alcance de 80% en la recolección de desechos sólidos, se implementaron dos rutas nocturnas ya que los encargados de Asuntos Eléctricos han realizado un trabajo progresivo de alumbrado, permitiéndonos así trabajar hasta altas horas de la noche.

RUMBO AL 2020

Vargas explicó que para este venidero 2020 se realizarán abordajes de concientización al ciudadano; “el municipio puede tener 10 camiones de recolección de basura, pero si no hay conciencia de que no debemos tirarla en la calle, y de que la municipalidad esté al tanto de las rutas nocturnas no avanzaremos en el proceso”, añadió.

En un segundo plano, hacer cumplir las ordenanzas y empezar a implementar el plan de multas a aquellos transeúntes y comerciantes que no acaten el plan de limpieza.

“Mi mensaje, para el pueblo linarense, es que, a pesar de la guerra económica, tenemos un alcalde que hace el mayor esfuerzo junto a su equipo de trabajo para tener unidades en óptimas condiciones para el beneficio del municipio, hago un llamado al ciudadano a pagar sus tributos en aseo, es muy importante que las comunidades entiendan que hay que pagar el servicio”, finalizó.