Un niño muerto y 25 lesionados arrojó volcamiento de colectivo

Este lunes aproximadamente a las 2:30 de la madrugada se registró un aparatoso accidente automovilístico en la Autopista Regional del Centro, a la altura del kilómetro 92, tramo correspondiente del estado Aragua en dirección a la ciudad de Caracas, con un saldo de un niño fallecido y alrededor de 25 lesionados, así como pérdidas totales en la unidad de transporte público.

La zona de impacto se ubicó específicamente frente al barrio Flores en la población de San Mateo del municipio Bolívar, informaron las autoridades policiales y militares que acudieron a la escena del suceso.

Al sitio del siniestro se presentaron comisiones de la Dirección de Tránsito Terrestre, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana, la Brigada de Circulación Vial de la Policía de Aragua, Guardia Nacional, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y las autoridades locales.

Con el apoyo de seis ambulancias pertenecientes al Servicio de Emergencia 911, los heridos fueron trasladados a tres centros asistenciales como el Hospital José María Vargas en Palo Negro, José Carabaño Tosta, situado en el barrio San José del municipio Girardot, y el Hospital Central de Maracay.

Se tuvo información extraoficial que de los 25 lesionados, 19 de ellos fueron referidos al HCM, en donde quedaron bajo observación de los facultativos y otros para los estudios de rigor.

Se comentó que al menos seis personas resultaron seriamente afectadas y una de ellas le apreciaron fractura a nivel del cuello. Su estado de salud es sumamente crítico.

Aunque ningún vocero oficial ofreció la lista de los heridos a los reporteros de sucesos para la divulgación en los respectivos medios de comunicación de la región, se indicó por otra vía que seis de los afectados responden a los nombres de Kargelis Machado (24), Robert Leonel Díaz Rojas (25), María Barrera (58), Cecilio José Barrera (54), Petra María Barrera (61) y Freddy Alberto Barrera, de 52 años de edad.

Todos ellos son miembros de una familia, quienes residen en un sector de la ciudad de Caracas, conocido como El Mirador del Este.

Y la víctima del fatal accidente, miembro de la familia Díaz Machado, fue identificada como Christofer Leonel Díaz Machado, de 2 años de edad. El bebé falleció a causa de fracturas y politraumatismo generalizado.

Al parecer, su muerte se produjo por aprisionamiento de la camioneta Encava de color blanco y azul, matrícula 506AA5U, perteneciente a la Asociación de Cooperativa de Transporte del estado Falcón, conducida por el ciudadano Segundo Medina, quien luego del siniestro emprendió la huida y se desconoce su paradero, informaron los funcionarios actuantes.

MUERTE EN SECO

Mientras ocurría el desenlace del aparatoso accidente, el padre de la criatura, Robert Díaz, trató de sacar a su hijo y en ese momento que se produjo el volcamiento, el niño fue aprisionado en tales circunstancias.

La camioneta Encava quedó en medio de la cuneta o isla de la Autopista Regional del Centro y de acuerdo a la visualización de la unidad, la misma quedó inservible. Se trató de un accidente fuerte ocasionado por varios factores que a continuación se describen, según la información brindada por los mismos pasajeros.

DEL TERMINAL DE CORO

María Becerra, adolorida por el trauma recibido a nivel de las extremidades inferiores, relató a los periodistas las peripecias que vivieron durante el recorrido.

La camioneta partió del Terminal de Pasajeros, en la ciudad de Coro del estado Falcón, con destino a la ciudad de Caracas, trasladando al menos 32 pasajeros a eso de las 8:30 de la noche del domingo.

El conductor, Segundo Medina, antes de egresar del puerto de embarque, manifestó lo siguiente: “Señores pasajeros, prometo estar en Caracas antes de las 3:00 de la madrugada”.

Seguidamente uno de los usuarios le respondió: ¿Será qué nos irá a matar? ¡No tenemos prisa de llegar tan rápido¡ exclamó. En su segunda frase dijo: “Bueno, vengo de Barinas y quiero estar ya en Caracas. No he descansado y no se puede perder tiempo, estamos en temporada alta”.

Con ese pensamiento ambicionista por el dinero, Medina salió del Terminal, y los pasajeros que estaban cerca de ese ciudadano, le sintieron el tufo de aguardiente, dando entender que el hombre andaba presuntamente bajo los efectos etílicos.

Durante el trayecto, el transportista irresponsable se coleó en dos oportunidades y los ciudadanos que viajaban en la unidad, le reclamaron acaloradamente que condujera con sentido común. Sin embargo, el hombre se comportó como un verdadero patán.

AGOTAMIENTO FÍSICO

Varios factores se conjugaron a la hora del siniestro. De acuerdo a la descripción del viaje y el fuerte tufo del conductor, el agotamiento físico, sueño, el exceso de velocidad y la oscuridad de la madrugada, se convirtieron en los protagonistas del percance vial.

Todo indica que el sujeto, en fracciones de segundo, se quedó dormitado frente al volante e inmediatamente perdió el control de la unidad, yendo a parar a la isla de la ARC.

No le dio tiempo de maniobrar la camioneta producto de la velocidad en que se desplazaba. El vehículo volcó en tales circunstancias e inmediatamente la gente se desesperó en medio de la tragedia.

Vivieron los peores momentos de sus vidas. Mientras llegaban las autoridades policiales y militares para socorrer a los heridos, “Los Sanguinarios de la ARC” se volcaron a la escena del suceso, llevándose de los pasajeros celulares, dinero en efectivo y demás bienes. Les cayeron como especie de pirañas y no les importó para nada el sufrimiento de esos ciudadanos. ¡Hasta cuándo tanta maldad hacia el prójimo”, exclamaron los denunciantes.

HUYÓ POR LA DERECHA

Por otro lado, se comentó que antes de que se apersonaran los funcionarios de Tránsito Terrestre y no verse tras las rejas, Segundo Medina “huyó por la derecha”.

Escapó del sitio y eso dio entender, incluso los pasajeros lo delataron, de que el hombre venía conduciendo bajo los efectos del alcohol. Tamaña irresponsabilidad de trasladar personas en un estado de embriaguez.

Los heridos, a través de los periodistas, denunciaron que el sujeto manejaba la camioneta a exceso de velocidad y nunca bajó la velocidad de la misma, irrespetando a los usuarios, quienes le expresaron que condujera con sentido común, pues “no llevaba cochinos, sino seres humanos”.

Si en este país funciona la justicia, la licencia de conducir del señor Medina debería ser suspendida por tiempo indefinido y se le aplique las sanciones correspondientes, expresaron los pasajeros. Ahí dejaron esa advertencia.

PLAN DE CONTINGENCIA

Por otro lado, vale precisar que a la hora del traslado de los heridos, el personal del HCM, tanto camilleros como enfermeras y médicos activaron un plan de contingencia y desocuparon áreas de la Emergencia de adulto del referido centro asistencial.

Los periodistas se acercaron al sitio buscando los nombres de los heridos, pero nadie quiso atenderlos. Una vez más se impone el mutismo de la información periodística.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO