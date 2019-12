La afluencia de personas se va incrementando por las calles en el centro de la ciudad, sin embargo no todos están haciendo compras navideñas; muchos de ellos sólo andan en búsqueda de donde conseguir más económicas las cosas.

La colectividad aragüeña se ha volcado a las calles con la finalidad de recorrer los establecimientos comerciales y comparar los precios de la ropa, calzados y de los alimentos propios de la temporada decembrina.

Son muy pocos lo que se están dedicando a las compras propiamente dichas, algunos resaltan que el dinero no alcanza para definir de una vez los gastos de la zafra navideña; es decir, sólo le puede alcanzar para la comida o en su defecto para vestirse.

En un recorrido por el casco central de la ciudad se observó una gran cantidad de personas recorriendo las tiendas en busca de mejorar sus presupuestos para ahorrar dinero y poder comprar lo que necesitan sin excederse de sus alcances.

HABLA LA GENTE

Los clientes entran en las tiendas observan la mercancía, preguntan el precio y empiezan hacer comparaciones de acuerdo a otros presupuestos que ya tienen con anterioridad de otros locales.

Este fue el caso de la señora María Trejo, quien está en la búsqueda de calzados deportivos para sus hijos, señaló, “estamos comparando precios, la cosa no está muy buena y para poder comprar hay que caminar”.

Asimismo Francisco Montoya opinó, “hay que reducir las compras y buscar la economía, para ahorrar y comprar lo más accesible posible; en mi caso voy a comprar ocho pares de zapatos hay que verle la cara, por eso ando en eso caminando y buscando precios”.

Entre tanto hay personas que no están en la calle buscando precios, sino más bien tratando de distraer la mente de tantos problemas que los agobia en el día a día, con respecto a la carencia de servicios públicos, es decir, salen de sus hogares para combatir el estrés.

Así lo manifestó María González, “no tenemos nada ni para comer hallacas, la gente sale es a buscar precios, entre tantos problemas hay que salir a distraerse; yo por lo menos lo estoy haciendo, no tengo agua, ni Internet desde hace más de 4 meses, tengo esa situación, no me queda de otra que salir de la casa antes tantos problemas”.

Por su parte, algunos comerciantes destacaron que las ventas han bajado de manera considerable y que no se comparan para nada con navidades anteriores.

En este sentido, Yoleida Castillo aseveró, “el Grinch de la Navidad se apoderó de Venezuela, estamos a la espera de que las cosas se muevan, el dinero no alcanza, muchas personas están es dispuestas a comprar comida”.

Además recalcó, “los comercios en otras épocas de la zafra navideña estaban abiertos al público hasta las 7:00 de la noche, hoy en día estamos cerrando a las 5:00 de la tarde por la soledad que reina en el lugar, y por la falta de camionetas”.

Los centros comerciales y el centro de Maracay en comparación con el año pasado se ven más visitados este año, en el lente de Rafael Salguero se puede observar 2 gráficas del bulevar Pérez Almarza; y se puede notar la diferencia en cuanto al tráfico de personas para la fecha.

Otros encuestados que no quisieron identificarse por su seguridad indicaron que la única forma que pueden vestirse y hacer hallacas, es por el envío de remesas por parte de familiares en el exterior.

“Nosotros tenemos tiempo que no podemos adquirir nuestros insumos por cuenta propia y ni con el sueldo que tenemos en bolívares, sólo el año pasado un pan de jamón costaba 3.500 bolívares; hoy cuesta 400 mil, el sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para comprar un pan de jamón, ni siquiera uniendo el cesta ticket”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO | KARIANGEL PARABABI (pasante)