La época navideña no es sólo sinónimo de hallacas y Niño Jesús. Para muchos habitantes del eje Este del estado Aragua, también es el tiempo esperado para comprar ropa y calzado, el tradicional “estreno” de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, este año, los sacrificios que debe hacer una familia para darse ese gusto pueden ir más allá de lo que perciben con las utilidades, sueldos y hasta los bonos.

Tras este panorama, realizamos un recorrido por diversas tiendas de centros comerciales y mercados municipales de las entidades, corroborando que no hay bolsillo que soporte cualquier precio que esté en exhibición.

Y es que por la medida chiquita y metiéndose hasta en el más mínimo hueco, un pantalón de dama o caballero se consigue mínimo en 300 mil bolívares, mientras que un par de zapatos roza los 500 mil Bs., los más baratos. El mismo cuadro se vive con la ropa de niños, cuyos precios no bajan de 200 mil y un par de zapatos puede costar un salario integral, es decir 300 mil.

Doris Peña, vendedora informal victoriana comentó, que para esta época pese a que las ventas no son las mismas de años anteriores, si ha registrado algunas comercializaciones, pero de prendas para niños, ya que los padres prefieren complacer a los consentidos, darle por lo menos dos mudas de ropa y de esta forma seguir con la tradición de estrenar.

Con respecto al tema, los ciudadanos quienes este fin de semana se encontraban realizando las respectivas visitas a las tiendas en busca de precios, comentaron que en la actualidad los estrenos “están en pico de zamuro”, por los altos costos, no obstante aseguraron que de llegar a hacer un sacrificio sería para adquirir ropa para sus pequeños.

Maribel Palacios comentó que este año sólo gastará en estrenos para su hijo menor y no lo hará en tierras venezolanas, ya que sus ingresos no le dan la base para poder adquirir todo lo que hacía en años anteriores, donde no sólo ponía a estrenar a sus chamos, sino que también ella y su esposo salían con ropa nueva.

Iralis Bellos agregó estar sorprendida por como se han disparado los precios, por lo que este diciembre reducirá gastos y comprará sólo algunas prendas de vestir, sin calzado. Seguidamente, denunció que en las tiendas en muchos casos están vendiendo la mercancía a precios de moneda extranjera, lo que le imposibilita aún más seguir con esta tradición.

En resumidas cuentas, en el eje Este, los padres estuvieron de acuerdo en opinar que por otro año consecutivo seguirán vistiendo a sus hijos, con lo poco o mucho que puedan comprarle. Entre tanto, ellos seguirán buscando la ropa que menos hayan usado para así estar de punta en blanco en las venideras fiestas.

DANIEL MELLADO| elsiglo