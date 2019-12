Si estás notando que tu teléfono va más lento de lo normal, es posible que este sencillo truco te interese, ya que conseguirás que vaya más rápido. Como te comentamos en el artículo del lag, la mejor forma de detectar si sufres o no este problema es fiándote de tus propios ojos. ¿Las animaciones van lentas? ¿Las apps tardan demasiado en abrirse? ¿Tienes saltos de frames al hacer scroll? Entonces, querido lector, tienes lag. Eso puedes reducirlo, que no evitarlo, desde los ajustes de desarrollo que tu móvil tiene escondidos.

Desde las opciones de desarrollo de Android puedes modificar la velocidad de las animaciones y transiciones, haciendo que tu teléfono se mueva radicalmente más rápido. Lo primero de todo es activarlas, que es más sencillo de lo que crees. Simplemente sigue estos pasos:

Abre los ajustes y busca “Acerca del teléfono” (el nombre puede variar según el dispositivo que uses). Vete a “Información de software” y localiza “Número de compilación”. Pulsa 7 veces sobre “Número de compilación”. Si lo has hecho bien te dirá que ya eres desarrollador. Vuelve al menú principal de Ajustes y verás que, abajo del todo, aparecen las opciones de desarrollo o desarrollador.

De esa manera notarás que todo lo que haces en tu móvil, como abrir apps, ventanas, accesos, etc, se ejecuta mucho más rápido que antes. Lo que has hecho no es otra cosa que reducir la velocidad de estas animaciones, o directamente desactivarlas. Es menos vistoso, menos agradable, pero es una buena forma de reducir la sensación de lag en tu teléfono. ¡Así de sencillo! Ponlo a prueba, y si ves que no te gusta, siempre puedes volver a dejarlas como estaban y desactivar estas opciones.

