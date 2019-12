El arroz con leche es el postre por antonomasia de los hogares de toda España y América latina. Hay recetas más modernas a las cuales se les añade nata, para que quede más cremoso.



El arroz con leche tradicional ya es un postre bastante cremoso de por sí, por lo cual y según el chef vitoriano, Gorka Barredo, no es necesario añadirle ningún aditivo que aumente más su cremosidad. Para lograr esta cremosidad, utilizaremos el mismo almidón del arroz, que hará la función de ligado de ingredientes. Para preparar este popular y cremoso postre, necesitaremos:

INGREDIENTES para 4 personas:

100g de arroz redondo

1l de leche entera

1 trozo de cáscara de limón y de naranja

1 rama de canela

canela en polvo

70g de azúcar

10g de mantequilla

COMO HACER ARROZ CON LECHE CASERO FACIL:

1.- En una olla o cazuela, ponemos la leche, el arroz, las cáscaras de los cítricos y la rama de canela. Calentamos a fuego medio mientras no dejamos de remover

2.- Cuando esté caliente, pero que no llegue a ebullición, pues la leche pasados los 95-100ºC se quema y coge un regusto muy desagradable, dejamos cocer. Removemos cada cinco minutos, para asegurarnos que el arroz con leche no se pegue y para liberar el almidón. Así nos quedará más cremoso. Recuerda que no debe llegar a hervir a borbotones fuertes en ningún momento

3.- Pasados unos 45 minutos, cuando el grano esté casi hecho – recuerda remover cada 5 minutos – añadimos el azúcar. Dejamos cocinar 10 minutos más, hasta que el arroz ahora sí que sí, esté bien blando

4.- Apagamos el fuego y añadimos la mantequilla. Quitamos las cáscaras y la canela en rama y mezclamos bien. Dejamos templar. Sigue mezclando de vez en cuando mientras lo dejes templar, para que no salga costra por la superficie

5.- Cuando haya templado algo, ponemos el arroz con leche en cuencos individuales. Puedes decorar con un trocito de la rama de canela que usaste para infusionar. Espolvorea encima un poco de canela molida, para darle el toque final

El arroz con leche es una receta de la gastronomía más tradicional. Fácil de hacer, barato y muy nutritivo, con las proteínas de la leche y los hidratos de carbono.

