Alejandro Sanz sorprendía a su amiga Laura Pausini con el anuncio oficial de que ambos participarían de nuevo como coaches en la edición de La Voz del 2020 en Antena 3. Una decisión que tuvo lugar en El Hormiguero, programa que visitaba para ver a su querido amigoPablo Motos.

Loading...

No se imaginaba el artista que iba a recibir una gran sorpresa. Tras conocerse que iba a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el presentador le ha preguntado que si no le duele no tener reconocimiento en su país. “Cuando era pequeño nunca soñé con los reconocimientos, soñé con subir al escenario“, ha contestado, antes de añadir que “yo tengo a mi gente de España, ¿te parece poco?”. En ese momento, se ha descubierto que en la Plaza de Colón de Madrid numerosas personas se reunían para encender una estrella navideña para el cantante.

Gracias a El Monaguillo, que se encontraba en la popular plaza de la capital, Alejandro Sanz ha recibido una enorme estrella de Navidad con su nombre dentro. Una decoración festiva que, tal y como ha contado Pablo Motos, estará disponible para sus seguidores durante todas las fiestas. “Qué ilusión”, decía el cantante, muy sorprendido y emocionado por el gesto de su amigo. “Lo hemos organizado en una semana”, ha añadido Motos sobre el sorpresón que se ha llevado el artista.

Elsiglo