Tres recetas para elaborar estos deliciosos brownie en casa

A la hora que se organiza un menú para fiesta o quizás un compartir el postre no puede o no suele faltar, y este suele ir ligado a la celebración, puesto que hay muchos postres tradicionales para fechas concretas. Ahora se acercan las fiestas de Navidad, y hay quien considera que no es necesario ofrecer postre porque bastantes dulces hay ya con los turrones, los polvorones, los mazapanes y demás. Pero también hay quien no perdona el postre, considerando que los dulces navideños tradicionales son para tomar después, con una copa de cava o con el café.

120 gramos de chocolate fondant

220 gramos de mantequilla

4 huevos

220 gramos de azúcar

70 gramos de harina

nueces

y para acompañar, lo que desees, helado de vainilla, salsa de chocolate, confitura…

Elaboración

Precalienta el horno a 200º C. Mezcla en un cuenco la harina tamizada, el azúcar y los huevos. Funde el chocolate con la mantequilla y mezcla ambas preparaciones.

Parte las nueces y trocéalas al gusto, la cantidad de éstas también dependerá de cuántos tropezones te guste encontrar, con unas 12-15 nueces puede haber suficientes.

Agrega las nueces a la masa preparada de brownie y unta un molde de mantequilla, espolvorea un poco de azúcar o harina y desecha la que no se quede adherida. Nosotros lo hacemos habitualmente en el molde de cake, aunque es un disfrute comer los bordes crujientes del brownie, también nos encanta su jugoso interior.

4 huevos

70 gramos de harina de repostería

140 gramos de chocolate fondant al 70%

220 gramos de azúcar

220 gramos de mantequilla

35 ml. de ron

8-10 nueces

coco rallado

bolitas de chocolate

crema de coco (receta).

Elaboración

Mezcla la harina tamizada con el azúcar, los huevos y el ron. Funde el chocolate con la mantequilla en un cazo al baño maría o en el microondas, en este último caso hazlo en periodos cortos de tiempo, de 30 segundos aproximadamente, poniendo la mantequilla cortada en daditos.

Incorpora el chocolate fundido a la mezcla anterior y añade también las nueces troceadas. Unta un molde con mantequilla y vierte el preparado. Nosotros hoy lo hemos hecho en moldes individuales de silicona, pero también puedes utilizar un molde cuadrado o rectangular de paredes bajas, o incluso un molde de cake.

Introduce el brownie para su cocción en el horno precalentado a 200º C y bajando la temperatura a 180º C. Hornea durante 20-30 minutos, dependiendo del grosor que le hayas dado al brownie. Cuando esté hecho, puedes comprobarlo con un palillo pero recuerda que el interior de este bizcocho es jugoso, deja enfriar antes de desmoldar.

180 gramos de chocolate fondant (mínimo 70% cacao)

180 gramos de berenjena asada

40 gramos de manteca de almendras 100%

4 huevos L

10 gramos de cacao puro en polvo

70 gramos de almendra molida

c/n de sirope de dátiles o edulcorante sin calorías

30 gramos de nueces

c/n de mantequilla (para el molde).

Elaboración

Funde el chocolate al baño maría o en el microondas, en tiempos de 30 segundos para ir controlando que no se queme. No es necesario que se funda completamente en el microondas, pues se podría quemar, cuando quede un poco por fundir, al batir con la espátula el calor lo terminará de hacer

Tritura la berenjena que habrás asado con antelación, si no la tienes hecha, puedes cocinarla en el microondas siguiendo la receta de este post, sin añadirle ningún condimento. Mezcla el chocolate fundido con la berenjena, los huevos y la manteca de almendra de consistencia semilíquida. Tritura de nuevo.