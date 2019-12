“Fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados [a esto], estamos acostumbrados a casarnos y a tener bebés, pero yo me he dado cuenta de que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más y no quería decir: ‘No encontré a la persona correcta, entonces me privo de esta parte de ser mamá’”.

Sherlyn, quien ya tiene tres meses y medio de gestación, reveló que su embarazo se produjo gracias a un donante de esperma, proceso que se realizó en una clínica de Nueva York y que, sin duda, es la decisión más importante que ha tomado en su vida.

Elsiglo