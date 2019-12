La tarde de este miércoles como en varios estados del país se registró una falla en el sistema eléctrico que dejó varios sectores del eje Este del estado Aragua a oscuras. Y es que desde aproximadamente las 2:00 de la tarde, los ciudadanos de las diferentes jurisdicciones comenzaron a reportar la ausencia del servicio, esto luego de varios bajones registrados en el transcurso de la mañana.

Loading...

En este sentido, se conoció que ante la falla los ciudadanos, principalmente los comerciantes, se vieron perjudicados por los menos por cuatro horas, donde se detuvieron las ventas, los que ocasionó la molestia en más de uno que no contaba para el momento con las populares plantas eléctricas.

“Esta situación nuevamente nos tomó por sorpresa, todo había estado transcurriendo normal, no había ocurrido más suspensiones del servicio, por lo tanto muchos de nosotros no teníamos a la mano las plantas, pero nuevamente en Venezuela todo es posible y nos agarró un nuevo apagón, en mi caso no pude seguir vendiendo porque era imposible pasar las tarjetas, la red estaba colapsada“, puntualizó Josué Villafranca, comerciante del centro de La Victoria.

Carmelina Rojas, habitante del municipio Revenga agregó, “desde muy temprano hubo varios bajones, pero luego todo se normalizó hasta como las 2:00 de la tarde cuando se registró otro fuerte bajón, el cual nos dejó con poca electricidad por varios minutos, se restituyó y a los cinco minutos fue suspendido el servicio“.

Ahora bien, el mismo panorama se vivió a escala regional, ya que varias zonas de la Ciudad Jardín, también quedaron a oscuras, igualmente en Villa de Cura, Cagua y Santa Cruz. Esto sin dejar a un lado los estados Lara, Zulia, Yaracuy, Falcón, Táchira, Mérida, Carabobo, Nueva Esparta, Miranda y el Distrito Capital.

Ante este hecho, la empresa del Estado Corpoelec Aragua, a través de su cuenta oficial en Twitter, informó a eso de las 2:00 de la tarde del miércoles, que se habían producido problemas en las subestaciones de Soco, Palo Negro, La Victoria, La Villa I y II, Corinsa y Cagua, por lo que se encontraban en medio de labores para normalizar el fluido eléctrico.

DANIEL MELLADO | elsiglo