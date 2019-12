TOP de los famosos más escuchados, encontramos a la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish de 17 años, quien acaparó este lugar gracias a sus 6,000 millones de reproducciones en tan solo un año. Este logro también se debe al lanzamiento de su nuevo disco When we all fall asleep, where do we go?.



Loading...

En el tercer peldaño está Ariana Grande, quien lanzó en febrero pasado Thank u, next, álbum que le ha rendido muchos frutos.

En la cuarta posicion encontramos al cantante británico Ed Sheeran, y el ranking del top 10 lo completan Bad Bunny, Khalid, J Balvin, Drake, Ozuna y XXXTENTACION.

Mientras que el tema más escuchado de este 2019, fue “Señorita”, interpretado por el dueto conformado por Camila Cabello y Shawn Mendes. La canción fue reproducida nada menos que mil millones de veces.

Elsiglo