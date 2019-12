Desde hace varios días un significativo número de comerciantes del centro de Turmero se están viendo afectados por las irregularidades en el suministro eléctrico y las fallas en un transformador ubicado entre las calles Miranda con Urdaneta.

Los más afectados son una gran parte de la Comuna 13 de Enero, ya que parte de los establecimientos se abastecen de ese transformador dañado, dejando a un grupo de más de 20 comerciantes sin luz desde el pasado viernes.

Héctor Aguilera, como representante de la organización social, detalló que de tres transformadores sólo funcionan dos, los cuales no son suficientes y se están presentando fallas en algunas fases de los que si cuentan con el servicio.

En virtud de esa situación, algunos comerciantes del mercado popular, han tenido que improvisar colocando extensiones por el piso y por el aire, para llevar la luz desde la parte de los otros negocios que si tienen luz. No obstante, esto es bastante dificultoso y puede representar un riesgo mayor.

En otros comercios la situación es similar, una parte tiene luz y otra no. Vicmary Parababi dijo que en su caso no tiene luz y eso le afecta mucho porque no puede utilizar el punto de venta, que es la principal metodología de pago, por lo que tiene que acudir a los vecinos que si tienen luz, para que los clientes puedan usar las tarjetas de débito.

Carlos Martínez, encargado de una charcutería mencionó que temió perder la mercancía porque el lunes llegó y no había luz, sin embargo, por tener luz de otra conexión pudo contar con el servicio a finales del día lunes. No obstante, acotó que ciertamente hay mucha irregularidad que también pone en riesgo la mercancía y los equipos que utilizan.

En ese sentido y preocupados por dicha dificultad en plena zafra decembrina, hacen un llamado al personal de Corpoelec, a quienes han acudido en reiteradas oportunidades para que ayuden a solventar de una vez por todas el problema, ya que sus navidades y el sustento de sus familias están en juego.

NOHANNA MORILLO | elsiglo