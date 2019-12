César Antonio Acosta Tanier, resultó muerto de un tiro en la cabeza, a las pocas horas de haber cumplido 21 años de edad. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado domingo en la calle principal del barrio El Cerrito, sector Mesuca, parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda, al este del Distrito Capital.

César Antonio recibió una llamada telefónica de su padre, eran las 9:00 de la noche del pasado sábado. Le dijo que estaba celebrando su cumpleaños con varios amigos. El papá le recomendó que se cuidara mucho. A las 3:00 de la madrugada del domingo los familiares recibieron la desagradable noticia del asesinato.

Los familiares de la víctima aseguraron en la morgue de Bello Monte que el joven no tenía problemas con nadie. Su teléfono celular y los documentos no aparecieron. No saben el porqué del homicidio.

La víctima vendía comida en un puesto ubicado en el mercado popular de Mesuca. El cadáver permaneció en la vía pública hasta las 11:00 de la mañana cuando acudieron al lugar funcionarios del Cicpc al levantamiento del cadáver. César Antonio dejó un hijo. Era el menor de tres hermanos.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo-Caracas