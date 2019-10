El médico del exconductor de Fórmula 1 Michael Schumacher dio detalles por primera vez del tratamiento realizado al siete veces campeón del mundo, tras sorprender a la comunidad internacional con su hospitalización a principios del mes de septiembre.

Loading...

El doctor Phillipe Menasche comentó que no se realizó ningún “experimento” al alemán: “Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, término abominable que no se corresponde con una visión seria de la medicina”.

“Es cierto que fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón, pero el ciclo de pruebas clínicas terminó hace dos años. Ha habido un gran progreso en los últimos veinte años, pero la verdad es que todavía sabemos poco”, apuntó.

Aunque la familia del corredor ha sido cuidadosa de brindar detalles sobre la salud de Schumacher, el diario Le Parisen reseñó que pudo conversar con una presunta enfermera del expiloto, la cual expresó: “Sí, él está en mi área. Y te puedo asegurar que está consciente”.