El presidente de Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden, abandonó la compañía este lunes.

“Con gran emoción anunciamos que el presidente de Worldwide Studios, Shawn Layden, partirá de SIE”, maniestó la compañía.

Añadió: “Se echará mucho de menos su liderazgo visionario. Le deseamos éxito en futuros esfuerzos y manifestamos nuestro profundo agradecimiento por sus años de servicio. ¡Gracias por todo, Shawn!”.

Shawn Layden se desempeñó como presidente de Sony desde 2014. Sin embargo, se unió a la empresa en 1987 en el departamento de comunicaciones corporativas de la compañía en Tokio.

Sony Interactive experimentó una gran ayuda en ventas bajo el liderazgo de Layden. La consola PlayStation 4, lanzada originalmente en 2013, vendió 100 millones de unidades en todo el mundo a partir de julio, la mayor cantidad de cualquier sistema de generación actual.

También una larga lista de títulos de videojuegos generaron muchas ventas y recibieron grandes críticas. Entre ellos están The Last of Us Remastered, Uncharted 4: El final de un ladrón, Horizon ‘s: Zero Dawn , God of War y Marvel’s Spider-Man.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!

— PlayStation (@PlayStation) September 30, 2019