Conversamos en exclusiva con el cantautor venezolano Chyno Miranda y nos contó todos los detalles de su nuevo disco, así como su rol de padre y los comedores que inaugurará en Venezuela para los más necesitados.

Loading...

¿Cómo se siente con el lanzamiento de su disco como solista?

El lanzamiento del disco para mí ha sido como tener un hijo, algo bastante importante, significa mucho para mí y en el que han depositado tantas emociones y sentimientos de este año y medio, que he estado viviendo esta etapa de mi vida. Así que es una gran bendición, un sueño hecho realidad y que la gente lo haya recibido con tanto cariño pues significa mucho más para mí.

¿Cuál será el próximo sencillo?

Dónde nos vamos a ver es una canción que me reencuentra con mis raíces tropicales y urbanas, con las que la gente me conoció desde hace mucho tiempo atrás. Siento que hacía falta ese toque de rumba y bailable y lo conseguimos con esta canción.

¿Fuera del disco, qué otros proyectos desarrolla?

Estoy 100% enfocado en el lanzamiento del disco, en la promoción de cada uno de sus temas. Ahorita estoy emprendiendo una gira por México de 14 presentaciones, luego voy a Estados Unidos, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, son muchos sitios en los que voy a estar en la recta final del año, visitando y compartiendo mi música.

¿La música es el único negocio al que apuesta?

Realmente no, le apuesto también a otros negocios pero con cosas que siempre he guardado como privadas, y que no suelo compartir con el público. Pero mi negocio principal es la música.

Entre tantos compromisos, ¿cómo se ve afectada su vida personal y en particular su matrimonio y rol de padre?

Mientras uno se planifique puede lograr compartir con la familia, tener rato para uno distraerse y trabajar fuerte. Yo creo que la planificación es importante y para eso cuento con un equipo de trabajo que me ayuda muchísimo a planificar mi tiempo y todas mis actividades.

¿Cómo se reinventa con su esposa para que nunca se apague la llama, ante tantos viajes y trabajo?

Yo creo que es importantísimo el tema de mantener esa llama encendida con su pareja, con la familia, el tema de la distancia y los viajes puede afectar, pero el hecho de hoy tener tantas herramientas a nivel comunicacional y digital, es importante comunicarte con tu pareja. Al igual que hablar bonito, una buena comunicación, los detalles siempre tienen que estar presentes no importa la distancia, esas son las cosas que más ayudan en ese proceso de la ausencia física con la familia.

¿Qué paso con la boda eclesiástica, siguen en pie eso? ¿Para cuándo?

La boda eclesiástica por supuesto que sigue en pie, pero creo que la vamos a mudar de país, al parecer creo que se va a desarrollar en Venezuela, pero todavía no estamos claros de eso. Pronto lo anunciaremos por las redes sociales.

¿Ha contemplado volver a cantar con Nacho, cómo está su relación con él?

Realmente no he tenido la oportunidad de conversar con Miguel, si se ha dado algún tipo de idea de hacer algo pero todavía no hemos conversado. Pero si se llegará a dar sería grandioso, yo creo que la química y lo que generábamos en vivo era algo que considero muy especial. En lo que cerremos cualquier tipo de idea o proyecto lo compartiremos con todos ustedes.

¿Qué nos puede adelantar del concierto que dará en Venezuela en diciembre, se habla de varias presentaciones?

Muy pronto anunciaré las fechas y los sitios en los que estaré en Venezuela y no solamente cantando, sino aperturar comedores solidarios que ya los tengo listos, para poder no solamente darle música a la gente de mi país sino una ayuda importante a los niños de comunidades de bajos recursos.

¿Cuántos temas quedaron fuera del álbum y qué imagen quiere proyectar esta vez?

Quedaron fuera del álbum alrededor de 20 canciones, que me gustaban muchísimo. Pero hay muchas canciones guardadas que se hicieron y en el camino las compartí con otros artistas. Hay mucha música que estamos preparando y ya estamos trabajando incluso en un nuevo material discográfico. Yo creo que el hecho de ser padre me ha inspirado muchísimo y me ha abierto la musa de una forma como nunca antes.