María Valverde tiene solo 32 años pero una larga experiencia como actriz, oficio en el que empezó con solo 16 y ahora está en un momento de autoexigencia en el que busca experimentar y trabajar con la gente que quiere y admira, como su marido, el director de orquesta Gustavo Dudamel.

“Me gustaría experimentar, no he hecho nada más que empezar, llegué al cine muy joven y he seguido una ola“, explica Valverde a Efe en el Festival de San Sebastián, donde presenta la película “Araña”, del chileno Andrés Wood, en la sección Horizontes Latinos.

Sentada en una terraza, tras atender a los fans que recorren los alrededores del Kursaal donostiarra en busca de estrellas, Valverde, vestida con un conjunto denim y zapato plano dorado, reconoce que a un artista no siempre le es fácil controlar su carrera, pero eso es justo lo que quiere hacer ahora.

“Quiero hacer proyectos que me nazcan a mí (…). al fin y al cabo la meta de cada uno es trabajar con la gente que quieres y con la gente que admiras, creo que ese es el mayor lujo que uno puede tener”, asegura la actriz madrileña.

La manera de escribir de Schweblin “es brillante”, “de otro mundo”. “Busco ese tipo de complejidad en los proyectos”, agrega la actriz, que debutó en “La flaqueza del bolchevique” (2003) y que ha pasado de hacer películas románticas como “Tres metros sobre el cielo” (2010) a cintas políticas como “Araña”.

“Es un salto no medido. Te ofrecen otro tipo de proyectos, te toman mas en serio”, reflexiona antes de recordar que la primera vez que estuvo en el Festival de San Sebastián fue con “La flaqueza del bolchevique”.

“Íbamos pegando nosotros los carteles con un cubo de pegamento y una escoba”, rememora con una sonrisa.

EFE