Tal y como se esperaba, progresivamente sigue aumentando la presencia del alumnado en los planteles de la región, en lo que ha sido un lento inicio del año escolar.

Al respecto, Yaritza Domínguez, directora de la Escuela Básica Estadal Leticia Mudarra de López, ubicada en el sector San Carlos, manifestó que “el grueso de los niños comenzó el día lunes, la semana pasada hubo poca afluencia, sin embargo el día de hoy (ayer) tuvimos asistencia de 300 niños durante el turno de la mañana”.

También explicó, “son 108 nuevos ingresos, más la matrícula regular que se ha mantenido, en total 833 niños en los dos turnos. No te voy a negar que algunos niños los han retirado, pero hemos recibido nuevos ingresos de otros estados y parroquias a solicitar cupo. Hasta el final de este mes vamos a culminar el proceso de inscripción“.

En este mismo orden de ideas, Neldis Pérez, directora de la Escuela Básica Estadal Dr. Arnoldo Gabaldón informó que “de 353 estudiantes hemos inscrito 280, casi la matrícula completa, el personal docente se ha abocado por completo”. Afirmó que el colegio ha sido beneficiado por planes gubernamentales, “la escuela ha sido atendida satisfactoriamente”.

Seguidamente, se pudo evidenciar en el colegio Madre María de San José en la comunidad de Campo Alegre, el número significativo de estudiantes en las instalaciones durante el turno de la tarde.

Edelmira Blanco, directora de la institución, comentó que “en las inscripciones he recibido niños de otras instituciones, tengo bastantes estudiantes que se han regresado de otros países como Ecuador, Colombia y Perú”.

“Tengo 34 docentes en total (mañana y tarde), no he tenido bajas de docentes gracias a Dios, no se ha ido ningún personal, ni obrero, ni administrativo”, añadió la directora del plantel.

Manifestó Blanco que para este nuevo año escolar tiene las expectativas de seguir laborando con los niños, realizar actividades recreativas, culturales y deportivas para darles una educación completa a los estudiantes. “Hay que seguir trabajando por este país”, enfatizó la docente.

Por otro lado, Yeniret Oliveros, representante indicó, “durante mucho tiempo le he estado comprando a la niña sus materiales escolares, ya que en los meses de agosto y septiembre aumenta todo, los uniformes y los respectivos útiles escolares.

“Mi niña está en etapa inicial y mientras yo pueda cumpliré con todas las actividades que le sean asignadas para el cumplimiento de sus evaluciones”.

ANDREA CARVALLO (pasante) | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA