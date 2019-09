La Animadora venezolana, Kerly Ruiz sigue levantando polvo tras sus declaraciones en el espacio de entrevista conducido por Irrael Gómez “conversaciones que no se publican”, esta vez se ha revelado que la influencer hablaba del presentador Leonardo Villalobos cuando confesó que le escupieron la cara en el canal de la colina.

Loading...

Este domingo, se estrenó una nueva edición de las “Conversaciones que no se publican”, donde Irrael contó con la presencia de la madre de su hija menor la animadora criolla Kerly ruiz, quien sin duda dejó a todos sus fanáticos e incluso detractores impresionados con las revelaciones que dio en el espacio.

La conductora de Chic al día sin pelos en la lengua dejo saber que durante sus inicios en Venevisión, vivió los peores días de su vida, entre ellos la primera vez que realizó una cobertura especial para el Miss Venezuela, cuando ella cubria las pautas en exteriores del programa Portada’s.

“No sabían que realmente era una muchacha que temblaba del miedo de entrar a los pasillos de Venevisión por esos monstruos que habían (…) Me cerraban la puerta en mi cara para no darme entrevistas y me tocó decir: ‘me tengo que meter la lengua bien adentro”, relató con estremecimiento la animadora.

Lo que sin duda causo mayor impacto fue cuando Ruiz reveló que la toxicidad que enfrentó cuando llegó a Venevisión influyó en la ruptura de su matrimonio con Franco Bellomo, porque tuvo que soportar que un talento del canal le escupiera la cara y la tratara con desprecio.

A pesar de que, en la entrevista, mutaron el nombre de la persona involucrada, se pudo conocer por las declaraciones de la influencer que hablaba del también presentador venezolano Leonardo Villalobos, quien para la época conducía el maratónico del fin de semana Súper sábado sensacional.

Se pudo conocer que Kerly Ruiz se refería a Villalobos porque posteriormente comentó que hace unas semanas le tocó abrirle las puertas de EVTV, canal donde trabaja actualmente, para que este diera su derecho a réplica debido a que lo estaban tildando de “maltratador” en República dominicana.