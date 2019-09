“Friends”, es considerada una de las producciones más importantes de la televisión; sin embargo sus protagonistas no corrieron con la misma suerte en su carrera histriónica, salvo Jennifer Aniston, quien destacó entre sus compañeros David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox.

Loading...

En un nuevo libro publicado por el 25 aniversario de la serie, se cuenta que Aniston, quien fue una de las actrices más importantes de su generación y se convirtió en un icono de la moda, tuvo un camino que no fue nada fácil y siempre estuvo sometida a presiones de la industria para mantener un físico perfecto.

En el libro llamado “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era”, escrito por Saul Austerlitz, se menciona que Aniston fue obligada a perder 13 kilos si es que quería seguir en la industria de Hollywood y obtener el papel de Rachel Green.

En el libro, Austerlitz relata que, “Los Ángeles era un lugar muy duro para ser actriz, un lugar muy duro para ser mujer, y a su agente le costaba asumir esa situación”.

También menciona que después de la audición para la serie, le llamaron después para que se presentara en mallas, a lo que ella respondió, “Eso va a ser terrible para mí”. El autor asegura que en ese tiempo Aniston no tenía sobrepeso sin embargo su agente le hizo notar que la cámara le iba a sumar unas diez libras de peso. Aniston bajó de peso, y en fotos de 1995 se puede ver lo delgada que estaba, sin embargo parece que logró adelgazar de una forma poco saludable. En una entrevista que dio para la revista Rolling Stone en 1996, la actriz dijo que su dieta estaba basada en comer pan blanco con mayonesa, “demasiados sándwiches de mayonesa. Mayonesa sobre pan blanco… la cosa más deliciosa del mundo”. La actriz también dijo hace unos años, que durante los diez años que duró la serie, ella y sus compañeras Lisa Kudrow y Courteney Cox comieron la misma ensalada todos los días. El platillo fue inventado por la misma Aniston, por lo que entre ellas la llamaban la ensalada Jennifer. Sus ingredientes eran garbanzos, pollo o pavo picado, tocino de pavo, huevos duros, tomates, aguacate, cebolletas, berros, queso cheddar y lechuga mixta, aliñado con vinagreta y cubierto con queso Roquefort, una combinación que a la larga tampoco resulta ser muy saludable.