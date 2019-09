El piloto alemán Sebastian Vettel ganó ayer domingo su primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina de Singapur por delante del monegasco Charles Leclerc, su compañero en la escudería italiana, y el holandés Max Verstappen, al volante de Red Bull.

El británico Lewis Hamilton, líder del campeonato, quedó relegado al cuarto puesto, seguido por Valtteri Bottas.

Esta fue la primera victoria de Vettel en 13 meses desde el Gran Premio de Bélgica en 2018 y su triunfo número 53 en total. Hasta ahora, el germano se subió al podio en el primer puesto del circuito de Yas Marina en cinco oportunidades.

Vettel se benefició de un fallo en los cálculos de los estrategas de Ferrari que le dio ventaja sobre su colega Leclerc así como de un grave error de la táctica de Mercedes, el equipo de Hamilton.

Leclerc había salido desde el primer puesto de la parrilla y se lanzó en busca del triunfo tal como en las fechas anteriores en Spa y Monza. Pero tras una sola parada en boxes, Vettel de repente se encontró delante del piloto de 21 años y al final logró llegar primero a la meta.

"The last couple of weeks have been not the best, but it’s been incredible to get so much support, so many letters, so many nice messages…

"It gave me a lot of strength, belief, and I tried to put it all into the track"

