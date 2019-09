El torpedero de los Dodgers de los Ángeles, Corey Seager, fue elegido el Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

Seager, lleva una racha de ocho juegos con al menos un imparable, con múltiples hits en cada uno de sus últimos seis partidos, y tuvo promedio de 500 con dos vuelacercas, dos dobles y un triple en cinco compromisos de la semana pasada.

Además, empujó siete carreras para llegar al lunes encabezando el Viejo Circuito con 21 remolcadas en el mes de septiembre.

Esta es la primera vez que Seager es reconocido como el Jugador de la Semana. El infielder fue premiado como el Novato del Mes de junio en el 2016 y se llevó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional ese mismo año.

What a stud.

Congratulations to @coreyseager_5 on being named the NL Player of the Week! pic.twitter.com/cNIQ7zgs1u

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 23 de septiembre de 2019